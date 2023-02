Baldoví augura que a Vox le va a salir "el tiro por la culata" con la moción de censura y lamenta que Tamames se preste

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha augurado que a Vox le va a salir «el tiro por la culata» con la moción de censura y ha lamentado que alguien con «el prestigio» de Ramón Tamames se preste a una «patochada» que va «únicamente en clave de hacerle daño al PP».

Así se ha expresado el también candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat en una entrevista con Europa Press en la que ha apuntado que la moción «se le ha hecho bola» a la formación que preside Santiago Abascal: «Si tan urgente era, ¿por qué han tardado dos más de dos meses en presentarla? Ni siquiera la han lo han hecho todavía».

Además, se ha preguntado por qué no la ha encabezado el propio Abascal: «¿Por qué no ha salido otra vez a dar la cara y han buscado a otra persona?». Sobre el candidato, el economista que militó en el PCE Ramón Tamames, ha afirmado: «Me duele que una persona con su prestigio, aunque podamos estar en desacuerdo en muchas cosas, acabe su vida prestándose a una patochada que lo único que busca es hacer ruido, desprestigiar las instituciones y hacer crecer las expectativas de Vox».

A su juicio, no servirá para esto último: «Al final, quien menos rédito sacará será Vox». De hecho, ha considerado que será «casi un favor» para el Gobierno: «Se va a ver beneficiado el presidente y la mayoría que hemos hecho posible un gobierno progresista».

Esta será la cuarta moción de censura que presencia Baldoví en el Congreso de los Diputados en sus 12 años como parlamentario, y probablemente sea la última, ya que abandonará la cámara tras las elecciones autonómicas en las que es candidato de Compromís.

Echando la vista atrás, Baldoví ha considerado que deja una cámara «mucho más crispada y con un poco menos de nivel» del que había cuando entró. Ha destacado entre su tiempo en el Congreso la irrupción de partidos como Unidas Podemos, la moción de censura que salió adelante en 2018 y los presupuestos aprobados por los gobiernos progresistas y ha asegurado tener «la convicción de que los gobiernos progresistas han venido a quedarse».

"y mira que me lo he currado"

Se va Baldoví del Congreso sin ver aprobada la reforma del modelo de financiación. «Y mira que me lo he currado, hay diputados que cuando salgo ya les veo en las caras que piensan: 'Ahora viene Baldoví a hablar del sistema de financiación', pero no me canso». Ha criticado al PP por no modificarlo cuando tenía mayoría absoluta y «lo podría haber hecho de un plumazo y sin contar con nadie».

Pese a que deja plantada esta «semilla» en el Congreso, porque asegura que ha trabajado para que «todo el mundo tuviera en cuenta que los valencianos tenemos un grave problema de financiación». «Creo que algún día todo este trabajo previo que se ha hecho tendrá su premio», ha manifestado.

Sin embargo, ha criticado que los dos grandes partidos sí se han puesto de acuerdo para aprobar el cupo vasco y el convenio navarro «en dos días». «Lo denuncié en la tribuna y muchas caras, sobre todo de la bancada socialista, me asentían con la cabeza, pero luego con el voto decían que no», ha manifestado.

También ha lamentado la negativa a la modificación de la Constitución «de solo tres líneas» para la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

«A veces me he sentido el llanero solitario, pero lo he hecho a gusto y con la conciencia bien tranquila de que con mi voto he contribuido a situar el problema de financiación en el centro y a plantar la semilla para que en algún momento haya una solución satisfactoria», ha manifestado.