El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha instado a los ciudadanos a mantener el apoyo y la ayuda a Ucrania porque una año después de la invasión del país por la Federación Rusa «hay que ser conscientes de que el drama no ha acabado y sigue una guerra cruel e injusta» que se libra en suelo ucraniano.

En este primer aniversario de la invasión de Ucrania por el ejército ruso, Azcón ha incidido en que Zaragoza ha jugado un «papel fundamental» en la acogida de ucranianos que «nos sensibilizan a todos de que es necesario seguir ayudando».

«El pueblo ucraniano necesita armas, pero también la ayuda de la sociedad, la ayuda económica», ha sintetizado Azcón.

El alcalde de Zaragoza y el consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano, han recibido a la presidenta de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón, Alina Klochko, y a la exnadadora paralímpica Olena Akopyan, quien huyó de su país con la ayuda de la aragonesa Teresa Perales y reside en Zaragoza desde marzo de 2022.

Azcón ha abundado en que lo más importante de este aniversario es que «tiene que servir para redoblar esfuerzos con pueblo ucraniano y la necesidad de seguir trabajando y prestar servicios a la gente que sale huyendo del país».

Un año después del inicio de la invasión rusa, Zaragoza cuenta con 2.108 ucranianos empadronados, casi el doble que en febrero de 2022, cuando la cifra era de 1.078. Un amplio porcentaje son mujeres y menores de edad.

Desde que comenzó la agresión bélica, Zaragoza se ofreció como ciudad de acogida y expresó su solidaridad a través de diversas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento con la colaboración de entidades sociales y empresas aragonesas.

Colaboración

De la mano de Fundación Ibercaja, el Consistorio lanzó una campaña de recaudación de fondos apadrinada por el futbolista Ander Herrera, en la que participaron cientos de vecinos y vecinas. Como resultado, se recaudaron 166.317 euros para financiar dos proyectos a través de Aldeas Infantiles SOS: uno para el abastecimiento de ayuda humanitaria en la zona de conflicto y en las áreas fronterizas; y otro de carácter local, para la acogida de familias refugiadas en Zaragoza.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un programa específico de búsqueda de alojamiento y se han habilitado 34 vivienda, parte de ellas a través del proyecto Zaragoza Acoge en colaboración con la Fundación Federico Ozanam. El objetivo es facilitar que propietarios particulares cedan sus viviendas para alojar a familias refugiadas a cambio un alquiler social, con garantía de cobros. Asimismo, se imparten cursos de español y ayudas de urgente necesidad.

También ha obtenido sus frutos el proyecto Looking For Future, promovido por la empresa aragonesa Hiberus, para brindar una oportunidad laboral a las personas procedentes de Ucrania. Se han contratado a 31 ucranianos, 17 de ellos en Zaragoza y otras 14 a distancia desde Ucrania, al no haber podido abandonar el país por el momento.

«Hay que ser conscientes --ha añadido Azcón-- de que el drama no ha acabado y hay muchos ucranianos que no tienen solucionados sus problemas y tiene que seguir viviendo y recibir servicios de calidad».

En su intervención, el alcalde de la capital aragonesa ha agradecido a Alina Klochko el trabajo de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón porque con sus indicaciones ha permitido mejorar la ayuda desde la administración y desde la sociedad para que «se puedan sentir en Zaragoza como en su casa ante momentos dramáticos».

En Zaragoza se han acogido herido graves de la guerra y Alina Klochko está con ellos en labores de interpretación y la ciudad ha establecido una vinculación especial con Ucrania porque «militares ucranianos vendrán a la Academia General Militar y al campo de maniobras de San Gregorio a prender a usar los tanques Leopard».

5 minutos

Asimismo, Azcón ha informado de que este viernes, 24 de febrero, y conforme al acuerdo de la FEMP se parará pleno municipal 5 minutos para escenificar que «no olvidamos al pueblo ucraniano y queremos seguir colaborando dentro de las posibilidades».

Por ello, Azcón ha pedido a la ciudad que se una a esos 5 minutos a las 12.00 horas para seguir sensibilizando que «el drama es especialmente importante y hay que seguir haciendo lo que esté en nuestra mano para ayudar».

Alina Klochko ha agradecido al pueblo de Zaragoza la ayuda porque las donaciones enviadas han permitido adquirir 12 vehículos y ha añadido que «se puede donar para seguir ayudando» tanto a los que han venido huyendo de la guerra como a los que siguen en el país.

Ha explicado que toda la ayuda recibida en Zaragoza y Aragón se tramita por medio de la Embajada de Ucrania en España «y todo es transparente».

Otras iniciativas

La Casa de las Culturas y la Solidaridad realiza servicios de intérprete en lengua ucraniana y presta apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico y alojamiento temporal en los casos que lo necesitan.

Además, a través del Patronato de Educación y Bibliotecas, las escuelas infantiles municipales han puesto a disposición 40 plazas para niños y niñas procedentes de Ucrania; y la Universidad Popular de Zaragoza ha impartido cursos de español para ucranianos.

También las piscinas municipales han ofrecido abonos gratuitos para familias refugiadas y los servicios sociales han facilitado su acceso a las ayudas de urgencia.