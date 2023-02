El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha anunciado este miércoles que presenta su candidatura por el PSOE para ser reelegido en las elecciones locales del 28 de mayo. Una decisión, ha asegurado que tenía «decidida hace mucho tiempo» y de la que «nadie tenía dudas». Al tiempo que ha señalado que lo hace con «ilusión y ambición» para «terminar el trabajo emprendido hace ocho años».

Así lo ha anunciado Cruz, a preguntas de los periodistas durante un acto con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que ha asegurado que «nadie tenías dudas» de que «era el candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva», toda vez que ha asegurado que concurre «con ilusión y ambición» porque «el trabajo hay que terminarlo», ya que se ha vivido «una etapa que ha condicionado gravemente todos los aspectos y que ha supuesto un paréntesis que ha obligado a recalcular».

«Era algo que ya se sabía, porque no era lógico que a estas alturas, si yo no fuera el candidato, no hubiera salido alguien ya. De todas formas, en la asamblea de este jueves no se decide mi candidatura, sino que tiene otro fin, que los compañeros se postulen para una futura lista. Pero ya no tenía mucho sentido no decirlo y más acompañado con la ministra, que, a partir del 17 de junio, va a ser alcaldesa», ha explicado.

Asimismo, ha confesado que «hace mucho tiempo» que lo decidió, pero «un gobierno está para gobernar, para tomar decisiones» y «no puede estar perdido en rumores», pero ha subrayado que se presenta «ante el panorama que se abre en Huelva» y «sobre todo con la responsabilidad de culminar el trabajo emprendido hace ocho años».

«Estamos en un momento crucial para Huelva. Se ha firmado la alianza entre Cepsa y Fertiberia que supone un acto histórico porque es el comienzo de una etapa de crecimiento, de desarrollo como seguramente no hemos recordado, protagonizando la transición energética una ciudad profundamente industrial y, sobre todo, vamos a ponernos a la cabeza de los objetivos de descarbonización, de energías renovables y de hidrógeno verde. Por ello, necesitamos tener fuerza, determinación, capacidad, competencia, ser ambicioso y, sobre todo, no tenerle miedo a nada y asumir los riesgos», ha concluido.