El Mixto se compara con los concejales del PCE expulsados del Gobierno de Tierno y ataca a un Más Madrid "miserable"

El candidato de la agrupación de electores Recupera Madrid al 28M y concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha trasladado a la prensa que aspiran a parecerse a los concejales del PCE expulsados del Gobierno de Enrique Tierno Galván, para pasar a atacar a un Más Madrid «miserable».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la nulidad del Grupo Mixto --integrado por Luis Cueto, José Manuel Calvo y Marta Higueras-- tras el recurso interpuesto por Más Madrid, un fallo en el que habla de «transfuguismo» por parte de los ahora tres ediles.

Cueto, a su llegada al Entierro de la Sardina, ha declarado a los periodistas que, para su decepción, «la sentencia vuelve a no entrar en el fondo del asunto». «No tenemos ninguna duda de que si nuestra salida hubiera sido del PSOE, del PP, Cs o Vox, partidos que cumplen con sus requisitos de ser un partido con sus afiliados, no habría discusión, estaríamos como no adscritos», ha argumentado el concejal.

Cueto ha recordado que el secretario del Pleno les transmitió que Más Madrid «es un partido instrumental, que en su seno tiene concejales de otros partidos políticos, del PCE, de Equo... Es lo más parecido a una coalición».

Sin embargo, en la certificación de la Junta Electoral de Zona se detalló que el expediente de las elecciones municipales de 2019 aparece que la candidatura de Más Madrid «se presentó sin formar coalición con ningún otro partido o formación política».

El registro de partidos "es lo más parecido a un cajero automático"

«Aquí hablamos de la situación real, no la ficticia», ha contestado Cueto, que ha llegado a afirmar que el registro de partidos políticos «es lo más parecido a un cajero automático». «Metes un papel, te lo registran y nadie mira nada», ha cuestionado.

En todo caso, Luis Cueto cree que todo este asunto pertenece «al pasado» y lo que harán en este mandato que agoniza es «pensar en el futuro».

«Nuestro recurso piensa en mejorar la democracia porque queremos parecernos a aquel hito que generaron aquellos concejales que fueron expulsados del Partido Comunista en el gobierno de Tierno Galván, que consiguieron que el Constitucional torciera el brazo al partido político, al Partido Comunista, diciendo que el acta es del concejal electo, no del partido para que la vuelva a revender y a subastar con los que están en la lista de espera. Nosotros vamos a liderar una batalla parecida», ha manifestado.

"hartura"

Luis Cueto ha adelantado que llegarán hasta «la instancia que se pronuncie sobre el fondo del asunto», a pesar de «esa hartura» que tienen «con un partido un poco miserable como Más Madrid, que se ha hecho viejo nada más crearse». «Nos ha perseguido y obligado a gastar ingentes recursos del Ayuntamiento, que eran para hacer política, en defendernos de sus acusaciones», ha lamentado.

Frente a la «rigidez de los partidos políticos», la batalla de Recupera Madrid, integrada por Cueto y José Manuel Calvo, será presentarse a las elecciones «con una agrupación libre de partidos políticos».

El candidato de Recupera Madrid tiene claro que su antigua formación hará «todo lo que pueda hacer daño». «Ya consiguió que varios concejales, hartos de la presión sectaria de Más Madrid, abandonaran su escaño. Su expectativa era que devolviéramos las actas pero han pinchado en hueso, somos muy resilientes, no nos da la gana someternos», ha defendido.

«Este acoso es por autoritarismo y un aviso a navegantes por una camarilla sectaria que tiene Rita Maestre. Es una mezquindad porque, aunque pasáramos a no adscritos, Más Madrid no ganaría nada porque los recursos que nos quieren quitar no van a ellos sino a Hacienda», ha apuntado Cueto.

Para el candidato de Recupera Madrid resulta «muy mala política pedirle a los madrileños que voten esa candidatura cuando no han sido capaces de resolver un conflicto en un vaso de agua». «¿Alguien se va a fiar de un partido que es capaz de llevar al límite del enfrentamiento y la confrontación un conflicto tan pequeño? Yo no les votaría», ha concluido.