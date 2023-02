Rojas Marcos sugiere a Moreno cambiar de nombre a Canal Sur: "Imaginan en Cataluña o Euskadi una TV llamada del norte"

El fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, ha sugerido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cambie el nombre de Canal Sur Televisión para incorporar una referencia expresa a Andalucía en su denominación.

Rojas Marcos ha lanzado esta propuesta durante una entrevista en la propia Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que Moreno atendiese su idea de declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía y al día siguiente de emplazarle públicamente a «recuperar la verdad» del 28F tras lo que considera «manipulación evidente» realizada por el PSOE durante su etapa al frente de la Junta.

«¿Ustedes creen que hay derecho a que esta casa se llame Canal Sur?», se ha preguntado el también exalcalde de Sevilla durante la entrevista televisiva, para cuestionar a continuación a sus interlocutores si «imaginan que en Cataluña o en Euskadi la televisión pública se llamase televisión del norte o del nordeste».

En este sentido, Rojas Marcos ha defendido que Canal Sur Televisión debe pasar a denominarse «Televisión Andaluza o Televisión de Andalucía» y ha recordado que desde el PA «ya se lo propusimos al PSOE y, como en tantas otras cosas, hizo oídos sordos».

Aeropuerto blas infante en sevilla

Preguntado por la iniciativa registrada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para que el aeropuerto de San Pablo de Sevilla pase a denominarse Blas Infante en homenaje al padre de la patria andaluza, Rojas Marcos ha asegurado que le parece «muy buena idea» pero ha pedido evitar que este debate se mezcle con los «piques» localistas entre Sevilla y Málaga.

«A mi me parecerá muy bien que le pongan el nombre de Blas Infante al aeropuerto de Málaga o al aeropuerto de Sevilla. Pero yo no lo mezclaría con los piques entre Málaga y Sevilla, con los piques quienes tienen que acabar son los políticos que los han fomentado. Porque ha habido políticos, otros no, que han provocado esos piques buscando votos por la puerta falsa, por la puerta mala. Eso ha ocurrido y podemos hacer la lista de alcaldes de un sitio y de otro que han fomentado eso. Pero aparte de eso que Blas Infante lleve el nombre de un aeropuerto me parece buena idea», ha argumentado.