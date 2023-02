El Mixto recurrirá al Supremo porque cree que "está en juego hacer política independientemente, sin ataduras de partido"

El Grupo Mixto ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo porque cree que «está en juego hacer política independientemente, sin ataduras de partido».

Lo harán después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ratificado la nulidad del Grupo Mixto --integrado por Luis Cueto, José Manuel Calvo y Marta Higueras-- tras el recurso interpuesto por el principal grupo de la oposición, Más Madrid, un fallo en el que habla de «transfuguismo» por parte de los ahora tres ediles.

El recurso, han argumentado desde Recupera Madrid, la iniciativa de la que forman parte dos de los tres concejales del Mixto, Luis Cueto y José Manuel Calvo, supone «defender otras formas de participación política más allá de los partidos políticos o los partidos instrumentales, sin afiliados, censo ni estructura».

En Recupera «se apoyan en las victorias previas en los tribunales, cuando se logró que los vocales vecinos no tuvieran que donar parte de su sueldo a un partido y ya se ganó a Vox en este mismo proceso».

"daremos la batalla en los tribunales y en las urnas"

«Daremos la batalla en los tribunales y, aunque les moleste, en las urnas el 28 de mayo», ha declarado el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo. «Está en juego poder hacer política independiente, sin ataduras de partido», ha añadido el candidato de Recupera Madrid al 28M, Luis Cueto.

Consideran que la sentencia del TSJM no ha valorado el fondo de la cuestión planteada, «que tiene que ver con el propio funcionamiento de la democracia y el fraude de ley que supone la utilización del llamado partido instrumental, figura utilizada por Más Madrid para presentarse a las elecciones, pero que no existe en la legislación y no cumple los requisitos que se exige a un partido político al uso».

Entienden desde Recupera Madrid «que no se trata ya de una mera cuestión formal sobre la constitución del Grupo Mixto sino que esta batalla judicial implica una lucha directa contra unos partidos que solo buscan proteger sus intereses, que no toleran que exista participación política fuera de sus estructuras y que únicamente defienden sus privilegios».

Qué hará el ayuntamiento

En Recupera Madrid esperan que el Ayuntamiento de Madrid, parte codemandada en este caso, «eleve también el correspondiente recurso de casación al Supremo en defensa de la actuación de los funcionarios municipales».

En cualquier caso, Recupera Madrid ha subrayado «que la sentencia no es firme y, por tanto, no afecta en nada al actual funcionamiento del Grupo Mixto dentro del Ayuntamiento».