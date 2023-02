El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido este martes a Podemos «menos soberbia» y que «arrime el hombro» para «poner remedio» al problema y la «alarma social» generada por el «fallo» en la Ley de solo sí es sí. Además, ha lamentado que haya un Gobierno «fracturado», lo que hace al PP «frotarse las manos», y que sean los grupos que le apoyan más «responsables y leales» que los partidos que lo forman.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a las declaraciones que realizó hace unos días sobre Podemos, en las que afirmó que, «es lo peor de la política con Cs y Vox», en medio de la polémica de la Ley de solo sí es sí y la negativa del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, a admitir que había «un fallo» que abordar mediante una reforma. El cofundador de la formación morada y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó entonces al líder jeltzale de ser un «chulo y »machirulo".

Para Andoni Ortuzar, la reacción de Iglesias fue «un poco desmedida», y ha dicho que «es una bonita metáfora todo lo que ha pasado desde aquella entrevista a hoy», y que le da «un poco la razón». «Yo hice una crítica política, desde la política y con razones políticas. Yo repasé cuál ha sido la aportación de los nuevos partidos, aquellos que venían a arreglarlo todo, a hacer bien las cosas que los demás hacíamos fatal, a ser honestos y campeones de la limpieza y de la transparencia», ha recordado.

En este sentido, ha destacado que, «pasado el tiempo, son partidos que están en crisis intestinas, que cuando llegan a las instituciones, montan líos». «Ellos han podido criticar todo lo que han querido y más. Si uno repasa la hemeroteca, ¡las cosas que han dicho los de Podemos de aquí y de allí sobre el PNV!. Pero, cuando criticamos los demás, estamos agrediendo al pueblo y, cuando tú haces una crítica política, con razones políticas, a ti te contestan con una descalificación personal. (A Pablo Iglesias) solo le faltó decir gordo y calvo sobre mí, sin dar una ni una sola razón política», ha censurado.

Ortuzar ha considerado que esta actitud de Podemos se está viendo en la tramitación de «la famosa Ley del sí o sí». «Las personas que estamos en política y, sobre todo, las que tienen una responsabilidad pública, estamos para resolver problemas, no para crearlos», ha remarcado.

En su opinión, «no hay una distinción, una barrera entre la vieja política y la nueva política: la vieja política somos un desastre y la nueva es todo renovación». «Hay buena y mala política, hay política bien hecha, que sirve para resolver problemas para ayudar a la gente, a salir de las situaciones de incertidumbre y de complejidades socioeconómicas; y hay mala política que no solo no arregla problemas, sino que crea problemas, y empiezan ellos mismos o ellas mismas a convertirse en el problema», ha indicado.

Alarma social

El presidente del EBB ha señalado que los últimos 15 días transcurridos desde sus manifestaciones le han «dado la razón» porque se sigue «exactamente igual». «No se ha buscado una solución a una cuestión que ha generado alarma social», ha manifestado.

Por ello, ha dicho que, «ante una alarma social, hay que tener capacidad de respuesta, pedagogía, hay que hacer las cosas bien». «No hay que legislar en caliente, pero hagamos el esfuerzo de ponernos de acuerdo», ha emplazado.

Andoni Ortuzar ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invitó a Irene Montero a que hiciera públicas las propuestas que han realizado. «No ha habido propuestas. No deja de ser 'txirene' que un presidente le tenga que decir a una ministra una cosa así, compartiendo el mismo Gobierno. No quiero echar más sal a la herida, pero me ratifica en mi crítica», ha indicado.

Tras insistir en que «no hay alternativa» al actual Ejecutivo del Estado, ha explicado que «por eso mismo es muy relevante que los dirigentes y las dirigentes de Podemos cambien su actitud, hagan política de otra manera, tengan menos soberbia política e intelectual, y sepan adaptarse a las necesidades de cada momento y arrimar el hombro».

«Estamos siendo mucho más responsables los grupos que apoyamos al Gobierno, que el propio Gobierno. Estamos siendo nosotros más leales con las políticas que se están haciendo y con las decisiones que se están tomando, con los procedimientos que hay abiertos en el Congreso de los Diputados, que los propios socios de Gobierno. Digo yo que podremos levantar la mano y decir: 'señores, lleguen al Congreso discutidos'», ha manifestado.

Ante esta situación del Gobierno central, Ortuzar cree que el PP está «frotándose las manos». «Esta es la cruda realidad de la política española, un Gobierno fracturado, cada uno parece que va lo suyo. Creo que ya se han puesto en modo elecciones. Tienen unas primeras elecciones en mayo, luego tras en diciembre, y ahora ya todo es táctica y cálculo electoral», ha lamentado.

En esta línea, ha señalado que «no se dan cuenta que, por medio, están arrastrando también a otras formaciones políticas» que ven «con enfado y perplejidad una situación así». «Parece que tenemos más interés nosotros que ellos mismos en que esto salga bien», ha criticado.

El líder del PNV ha explicado que, en lo que se refiere a la Ley de solo sí es sí, su partido está más cerca de los postulados del PSOE que de Unidas Podemos. En todo caso, ha advertido de que, con la reforma planteada por el PSOE, «no se arregla el 100% del problema que se ha creado» porque «hubo un error legislativo, un error de técnica legal», al no incluirse «una cláusula de transitoriedad».

Tras admitir que para los nuevos casos de agresiones sexuales es «una buena Ley», cree que no ocurre lo mismo para los antiguos que se revisen porque va haber reducciones de condenas. «Si hay un fallo, hay que ponerle remedio. Y ahora no podemos ponerle un remedio total porque van a seguir produciéndose casos, pero hay que reconocer que la reforma que propone el PSOE lo que hace es achicar las horquillas», ha indicado.

De esta manera, ha subrayado que «ya los jueces no van a tener una libertad de interpretación tan grande como la que tienen ahora». «Además también los tipos penales se mantienen, y se define un poquito mejor qué es cada cosa, con lo cual seguirá habiendo un goteo de condenas revisadas, pero ya la rebaja de las penas y la incertidumbre o la nebulosa legal va a ser mucho menor, bueno, ¡pues hagamos eso ahora que podemos!», ha apuntado.