El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que «nada indica que vaya la guerra (en Ucrania) vaya a desbordar ni hay indicios de uso de arma nuclear», por lo que ha descartado que ofensivas rusas traspasen las fronteras ucranianas.

En una entrevista grabada de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press y a tres días de que se cumpla un año del inicio de la guerra en Ucrania, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto «a cazar al vuelo cualquier opción que haya para una paz» en Ucrania durante su presidencia del Consejo de la UE, que comenzará en el segundo semestre del año.

El ministro de Exteriores español ha sostenido que la paz solo puede llegar «dentro de los principios de la carta de derechos humanos» de Naciones Unidas.

Albares asistirá este miércoles y jueves a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, y ha explicado que en su intervención defenderá que la paz y la diplomacia vuelvan a Ucrania, y también que cesen las hostilidades y que los soldados rusos se replieguen a sus fronteras.

«El debate y la reunión del Consejo de Seguridad van a mostrar una vez más el aislamiento internacional de Rusia», ha destacado Albares, que ha lamentado que el veto de Rusia no vaya a permitir tomar medidas por parte de la ONU, pero en la Asamblea va a haber un rechazo global a la guerra, según él.

El ministro ha asegurado que los crímenes que se están cometiendo en la guerra de Ucrania «no pueden quedar impunes», y ha señalado que le corresponde al fiscal penal internacional decidir si el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, debe responder por estos crímenes de guerra.

Se hizo "todo" lo que se pudo

Preguntado por si se hizo suficiente para evitar la guerra hace un año, Albares ha respondido que se hizo todo lo que se pudo diplomáticamente, pero «Putin no quería vías diplomáticas», y ha subrayado que esta guerra no la quería nadie y no la incitó nadie.

«Es la guerra de un solo hombre y es él quien debe cesarla», y ha destacado que Ucrania no es una amenaza para la seguridad ni para la soberanía rusas, por eso considera que se trata de una guerra de agresión de manual, ha dicho textualmente.

Albares ha explicado que «ha sido imposible» mantener el contacto diplomático con Rusia, porque se ha levantado de todos los foros internacionales como la OSCE, el consejo Rusia-Otan y el formato Normandía --la vía diplomática con Europa--, tras lo que ha añadido que Rusia sí ha estado presente en el G-20, pero allí se ha constatado que las posiciones están muy alejadas, según el ministro.

Ha rechazado concretar la ayuda militar que España enviará a Rusia porque considera que «no ayuda nada a poner fin a la guerra» decir cuánto, cuándo y cómo llegará esta ayuda, pero ha concretado que se trata de ayuda defensiva, que servirá para defender la integridad territorial de Ucrania.

El ministro ha subrayado que por parte de Europa estarán «al lado de Ucrania tanto como sea necesario», y ha defendido que la UE haya aceptado la candidatura ucraniana porque está demostrando que cree en los valores europeos.