La escritora británica Kim Sherwood acaba de publicar en castellano 'Doble o nada' (Roca Editorial), primera novela de la trilogía sobre James Bond que le ha encargado los herederos de Ian Fleming y que la convierte en la primera mujer, y ha subrayado que ha querido dar «una visión fresca y del siglo XXI» del universo del agente 007.

En una entrevista con Europa Press, se ha declarado fan de James Bond, ha asegurado que es un personaje que tiene una «sombra alargada sobre la cultura popular» que ha vivido más allá del autor, y ha remarcado que ha intentado no emular el estilo de autores previos, sino llevarlo a un punto en que se uniesen ese y el suyo para buscar esa nueva mirada.

En la novela, que se publica este jueves en España, James Bond desaparece en Barcelona --«necesitaba un escenario icónico, con un perfil reconocible», ha dicho Sherwood-- con una compañía militar privada como sospechosa, al tiempo que un multimillonario tecnológico Bertram Paradise afirma que puede revertir la crisis climática y una nueva hornada de agentes --Johanna Harwood, Joseph Dryden y Sid Bashir-- toman galones.

Sherwood (Camden, 1989) ha explicado que de los herederos de Fleming recibió dos condiciones, que eran incluir un nuevo elenco de agentes y que fuera una trilogía contemporánea, y a partir de esas dos premisas tuvo «libertad total» para la escritura.

"icono tridimensional"

Ha explicado que el contexto actual es diferente a cuando Fleming escribió sus novelas en los años 50, y ha remarcado que el personaje de Bond es susceptible de evolucionar: «Es un icono que es tridimensional, es humano», ha señalado.

En su novela, Monypenny cuenta con un protagonismo mayor, ya que se ha convertido en la jefa de los agentes 00, y Harwood --003-- es un personaje femenino heroico que «quiere rescatar, no ser rescatada», a los que se suman Dryden --004-- y Bashir -009--, que dotan a la historia más riqueza y diversidad desde las voces y puntos de vista de estos personajes.

Ha explicado que ha elegido un multimillonario tecnológico como villano, bromeando que algunos se están esforzando en parecerse al arquetipo de antagonista de Bond, y el cambio climático como tema porque es una cuestión que «está haciendo sufrir, mientras que una minoría se beneficia».

Influencia de las películas

Ha asegurado que es inevitable tener presentes las películas a la hora de encarar la escritura, y ha remarcado que el propio Fleming ya era «muy visual» en sus novelas, con lo que cree que se produce un círculo en el que la prosa de Fleming influencia a los filmes y las películas la influyen a ella.

Ha señalado que el estreno de las películas de Jason Bourne fue revolucionario, y ha remarcado que incidió en los filmes de Bond protagonizados por Daniel Craig, de la misma forma que los filmes anteriores de 007 influyeron en las películas de Bourne o Misión Imposible.

Preguntada por el futuro cinematográfico de la saga, ha dicho que es difícil saber quién sustituirá a Craig, que en su opinión «revolucionó» el personaje, y ha remarcado que es complicado imaginar cómo evolucionará el personaje en los filmes porque no se sabe como evolucionará el mundo.

Ha explicado que cuando escribía se imaginaba a alguno de ellos dependiendo de la escena, así en las escenas de lucha le ponía el rostro de Daniel Craig, mientras que en aquellas escenas más seductor a Pierce Brosnan o en los andares a Sean Connery.

Preguntada por la decisión de eliminar palabras o introducir otras inclusivas en historias de Roald Dahl, ha explicado que esos cambios están refrendados por la familia, por lo que no puede juzgar si es una decisión correcta o no y que se debe entender el contexto, pero ha advertido de la posibilidad de que reescribiendo la historia «se corra el riesgo de no aprender de ella y no enfrentarse con el pasado», y ha reclamado cuando se trata de literatura infantil un equilibrio entre respetar las lecciones de la historia y que todo el mundo se pueda sentir incluido en las lecturas.

Ha explicado no tiene fecha exacta para la publicación de la segunda novela de la trilogía, pero que será «antes de un año», y ha dicho que tiene claros los arcos de los personajes, señalando que lo primero que escribió es una escena de la tercera novela.

Kim Sherwood es autora y profesora de escritura creativa, publicó su primera novela en 2018 'Testament', inspirada en la vida de sus abuelos, y acaba de publicar en el Reino Unido 'A Wild & True Relation', una novela histórica de contrabando ambientada en el condado de Devon, que ha tardado 14 años en escribir.