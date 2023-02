Mas apuesta por captar a los indecisos en la campaña del 28M y por diferenciarse de PSPV y UP "sin llegar a la bronca"

La vicepresidenta de la Generalitat y cabeza de lista por Alicante de Compromís, Aitana Mas, llama a captar a «las personas indecisas que no saben a quién votar o si irán a votar» en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Además, defiende que su coalición tiene «muchas maneras» de diferenciarse de sus socios de gobierno (PSPV y Unides Podem) «sin llegar a la bronca».

A unos cien días de los comicios y ya cerrado el capítulo de las primarias de Compromís, Mas asegura que están centrados en las semanas preelectorales, con «muchísimos retos» por delante y el foco puesto en explicar a la gente lo logrado en los últimos ocho años de gobierno.

«Son suficientes deberes como para que tengamos un momento de cohesión, unidad y un único mensaje de cara a la ciudadanía. Al final, lo importante es revalidar el tercer Botànic», reivindica la también portavoz del Consell y consellera de Igualdad en una entrevista a Europa Press.

Eso sí, además de destacar la «buena relación» en el seno del Botànic, Mas cree que cada uno de los tres socios debe ser capaz de diferenciarse sin hacer públicas las discrepancias. «Si fuéramos el mismo partido estaríamos todos juntos, y no es el caso», constata.

«Precisamente --asevera--, el éxito del Botànic es el equilibrio de cada fuerza. Creo que tenemos espacio más que suficiente, desde el debate y la reflexión, para diferenciarnos en lo que realmente tenemos discrepancia (...) Es lo que hemos dejado patente estos ocho años. Nos acusaron en 2015 de que un gobierno de tres partidos serían tres gobiernos y lo hemos callado estas dos legislaturas. Hemos sido un único gobierno, ha imperado el consenso».

A su juicio, aunque la sociedad vea las discrepancias como «algo negativo», el Botànic ha sido capaz desde 2015 de basar la política en «la palabra y el consenso y no en la confrontación» que ve en los partidos de la oposición: «No se trata de quién grita más en Les Corts, sino de ponerse de acuerdo donde hay diversidad de opiniones».

«La gente está harta de vernos (a los políticos) insultarnos y gritar. No podemos pretender que confíen en nosotros si no somos capaces de competir decentemente (...) De nada sirve tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros si no tenemos en cuenta lo que necesita la ciudadanía», asevera.

Respecto a su relación con el PSPV y con el 'president', Ximo Puig, Mas asegura que hay cordialidad y buen trato a pesar de los «momentos de división de opiniones» que ve normales en el trabajo en equipo. «Es una relación de un grupo cohesionado, que tiene clara su responsabilidad y, sobre todo, lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones: consolidar todos los avances que hemos logrado», reivindica.

Preguntada por si habrá líneas rojas por parte de Compromís en la negociación de un posible tercer Botànic, señala que en las conformaciones de los dos últimos gobiernos hubo cuestiones con mayor y menor consenso y otras que «se han dejado fuera de la hoja de ruta del Botànic» en una última legislatura que considera que «no ha sido normal».

«Tenemos que analizar cuál va a ser nuestro programa (...) No hay que ser muy lince para saber qué va en nuestro ADN», expone, y pone como ejemplo lanzar «un mensaje económico potente» basado en la deslocalización o en la economía circular.

Sobre la posibilidad de confluir con Podem y Esquerra Unida, la vicepresidenta afirma que las conversaciones han sido «públicas y notorias» y que no están «cerrados a nada», aunque remarca que no le preocupa tanto la composición electoral como revalidar el Botànic.

Echando la vista a la oposición, muestra su temor a un hipotético Consell formado por PP y Vox, sobre todo por la posibilidad de que este último partido tomara las riendas del departamento que dirige dadas sus «propuestas negacionistas». «Nos quieren hacer involucionar a 40 años atrás», advierte.

Mas, alicantina como el candidato del PPCV, Carlos Mazón, rechaza sus propuestas de «confrontación y demagogia barata y populista» al agitar la «receta mágica del agua» con el trasvase Tajo-Segura o «el tema lingüístico y el valenciano».

Y respecto a la postura que debe marcar la Generalitat ante el Gobierno, la vicepresidenta sostiene que «debe dar igual quien gobierne en Madrid» y hay que ser igual de reivindicativos. «Sin querer contradecir a Joan Baldoví --candidato a 'president', que aboga por una mayor contundencia del gobierno valenciano--, a ella le »gustaría que hubiese una mayor contundencia en el conjunto de los partidos de Les Corts" y no solo por parte del Consell.

«PP, Ciudadanos y Vox lo tienen muy claro aquí, pero parece que cuando llegan a Madrid pierden la cobertura cuando pasan por Cuenca», critica sobre la falta de reivindicación de la oposición, y defiende que «si alguien es coherente es Compromís» en el ámbito autonómico y estatal.