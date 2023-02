Aragonès cree que la "evolución" social no ha llegado a la judicatura ante las peticiones de Fiscalía

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentado que la «evolución» social y democrática que ve no haya llegado a la totalidad de la judicatura.

Lo ha dicho este viernes durante su visita en El Perelló (Tarragona) ante las peticiones de la Fiscalía por los preparativos del 1-O a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep maria Jové; y el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

«No hay sorpresa pero sí que constatamos que la evolución que se está haciendo a nivel democrático, social, todavía debe llegar a la judicatura», ha sostenido.

En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía reclama para Garriga una pena de un año de inhabilitación y cárcel para Jové y Salvadó --siete años, y seis años y tres meses, respectivamente--.

Aragonès ve voluntad de venganza, en sus palabras, en una parte de la judicatura y ha expresado determinación para denunciar la «represión» del Estado.

«El referéndum del 1-O no fue un delito, votar no puede ser un delito», ha reiterado, ha manifestado apoyo a los acusados y ha añadido que está convencido de que no serán condenados por ninguna otra cosa que su compromiso político.