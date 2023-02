La izquierda acusa a Ayuso de ser una "comercial" de la Sanidad y avisan de que la van a defender pese a sus "mordazas"

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser una «comercial» de la Sanidad y le han avisado de que la van a defender pese a sus «mordazas», en referencia a que ayer la Consejería de Sanidad prohibiera recogida de firmas en centros de salud en contra de su gestión.

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado que hayan abandonado el «corazón» del estado de bienestar, que es la sanidad. «No hacen nada con la Sanidad, no hacen nada con la Educación, no hacen nada con la Vivienda... No hacen nada porque no sienten nada. Donde deberían tener un corazón tienen un descampado», ha lamentado.

A su parecer, la presidenta se ha «cargado» la Sanidad Pública y le ha recordado el «millón de personas» que se manifestaron el domingo en contra de su «chapuza», que está «más preocupada de taparla que de resolverla».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha criticado que su «comunismo o libertad» sea prohibir informar a las familias «sobre lo que está pasando en la Sanidad Pública en Madrid». Así, ha defendido que «cientos de familias» están pidiendo «cosas normales» mientras ella responde con «la soberbia de siempre, amenazas y prohibiciones».

«No le importa nada la Sanidad, la Educación, la Vivienda, las Residencias... Debería escuchar más y prohibir menos», ha lanzado el portavoz socialista. A esto, la presidenta le ha contestado que cuando fue alcalde en Soto del Real publicó una ordenanza para que no se permitirán actividades publicitarias templos, cementerios, estatuas, monumentos, fuentes, edificios, arbolado, plantas, jardines públicos y recintos anejos destinados por el planeamiento urbanístico para equipamientos, dotaciones y servicios públicos. Lobato le ha reiterado que ya está bien «de tanta falta de respeto y falta de sensibilidad a todas horas».

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, también le ha dicho que el pasado domingo salieron a las calles de Madrid «cientos de miles de madrileños y médicos» que quieren a una presidenta y no a una «comercial del grupo Quirón», a lo que ha añadido su «última ocurrencia de ayer de prohibir que se recojan firmas en centros de salud». «¡Qué liberal es usted!», ha ironizado.

Además, le ha aseverado que, «aunque no le guste», va a tener «Sanidad Pública para desayunar, para comer y para cenar». A su juicio, el problema con los especuladores «no ocurre solo con la vivienda, sino también con la Sanidad y en las residencias». «En Madrid faltan médicos, plazas en escuelas infantiles y sobran especuladores y políticos como usted. Por eso, el próximo 28 de mayo la vamos a echar», ha lanzado.