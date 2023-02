Más de 200 expertos se reunirán este jueves en Bilbao en el I Foro de mantenimiento en el sector del agua, en el que se abordará el ciclo completo de este recurso, abastecimiento y saneamiento, con empresas referentes que compartirán sus experiencias prácticas más actuales, tanto en estrategias y técnicas como en aplicaciones y tecnologías digitales.

La Asociación Española de Mantenimiento (AEM), a través de su Comité Técnico del País Vasco, junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, han reunido en este foro un plantel de profesionales de estas empresas, «altamente cualificados y expertos en la materia», que ofrecerá la oportunidad de intercambiar conocimiento a través d las diversas ponencias y mesas debate que componen el programa elaborado.

Según ha informado el Consocio de Aguas vizcaíno, la participación de todos los profesionales de Mantenimiento que trabajan en este sector, ponentes y asistentes, hará que este foro sea «un éxito en Bilbao, ciudad que aglutina un entramado industrial y empresarial con un carácter siempre emprendedor e innovador, también en el sector del agua».

La inauguración del evento, que se celebrará en el Palacio Euskaduna, correrá a cargo del presidente del Comité Técnico de Mantenimiento en el País Vasco, Víctor M. Pérez de Guezuraga; el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, Fernando Morcillo; el presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola; y del director general de Agencia Vasca del Agua-URA, Antonio Aiz.

Según han destacado los organizadores, garantizar el abastecimiento para que las personas no tengan limitaciones de suministro y las industrias funcionen a plena capacidad, velando ambas por un consumo racional y eficiente, exige que los activos instalados operen con altos niveles de disponibilidad y fiabilidad. «Esto no será posible si no se dispone de unas políticas adecuadas de mantenimiento que apliquen técnicas avanzadas en este sector básico y cada vez más demandante», han precisado.

En este sentido, han apuntado que los «exigentes retos a los que tenemos que hacer frente, no podrán superarse si no disponemos de estrategias de mantenimiento, acompañadas de tecnologías que empleen las mejores técnicas disponibles, actuales y futuras, y de un mayor grado de digitalización en las instalaciones, procesos y sistemas, que los hagan más seguros y eficaces, sin olvidarse también de aplicar toda la innovación posible que permita conseguir su mayor optimización».

Por este motivo, se celebrará este primer Foro de Mantenimiento en el Sector del Agua, considerando toda esta realidad y la influencia que la acción de mantenimiento tiene para conseguir los objetivos marcados.