Morera se ve "con fuerza" para asumir nuevos retos y promete colaborar para que Compromís sea "decisivo" tras el 28M

El 'president' de Les Corts, Enric Morera, ha asegurado que se ve «con fuerza y ánimos para asumir nuevos retos», tras quedar en el puesto 11 en las primarias de Compromís por Valencia, y que colaborará con el equipo encabezado por Joan Baldoví para revalidar el gobierno del Botànic y que su coalición sea «decisiva» tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

«Que nadie se preocupe por mí. Afortunadamente tengo bagaje, experiencia y capacidad para estar aquí o en el mundo privado como he hecho siempre», ha declarado tras la junta de síndiques en Les Corts, preguntado por su futuro tras las primarias de Compromís de este fin de semana. En las últimas elecciones de 2019, la coalición logró nueve diputados por la circunscripción de Valencia.

Morera (Més) ha reconocido que «el resultado es el que es», aunque ha remarcado que «siempre hay algún error en el proceso», y se ha mostrado «orgulloso» del trabajo realizado durante estas primarias que él «propuso» realizar.

A partir de ahí, ha hecho hincapié en que su intención es «acabar bien» la legislatura, colaborar para que haya un tercer Botànic y dar «todo el apoyo» a Baldoví como candidato a la Presidencia de la Generalitat, a la vicepresidenta Aitana Mas como cabeza de lista por Alicante y a «todo el equipo».

Preguntado en varias ocasiones por si contempla la opción de ser conseller o formar parte del próximo Consell, Morera ha insistido en que tiene «experiencia suficiente» para trabajar en cualquier ámbito y en que «siempre» colaborará para hacer más fuerte Compromís y «ganar las elecciones».

«No me tienen que buscar ningún hueco (...) No hay que prometer nada porque entiendo que Compromís necesita toda la fortaleza», ha recalcado, y ha advertido de la «competitividad» que habrá el 28M al tener enfrente a «fuerzas que nos quieren hacer volver al pasado».

Con ganas de una acción menos institucional

En su caso, ha afirmado que encara el futuro «con esperanza, con ilusión y con toda la credibilidad del trabajo bien hecho» al frente del parlamento autonómico. «Creo que he pasado una etapa. Me veo con ganas y experiencia para trabajar en una acción más directa y no tanto institucional».

Dicho esto, Morera ha recordado que «primero tiene que haber gobierno» y que ya se verá si formará parte de él. El próximo Botànic, a su juicio, debería lograr el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Les Corts sobre la reforma de la financiación autonómica, el aumento de las inversiones del Estado o la recuperación del derecho civil valenciano.

«Hay una agenda valenciana importante y necesitamos todas las capacidades para llevarla a cabo --ha reivindicado--. Tras dos legislaturas de reparar el agujero donde estábamos y mejorar muchísimo las condiciones de vida de los valencianos, ahora toca edificar un valencianismo y un autogobierno completo».

¿a madrid?: "es una decisión de equipo"

Respecto a si contempla la opción de sustituir a Baldoví como diputado de Compromís en el Congreso, Morera se ha limitado a reiterar que siempre ha tratado de vertebrar equipos y aportar su experiencia a la coalición.

«Creo que tenemos unas cartas muy valiosas para afrontar las elecciones. No es una cuestión personal mía, es una decisión de equipo y proyecto. Vamos paso a paso, primero toca ganar el 28 de mayo», ha abundado, y ha garantizado que sus compañeros pueden contar con su «granito de arena» y «que no haya ninguna duda» de que apoyará «al cien por cien» a Baldoví y a todo Compromís.