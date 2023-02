El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que el juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) está marcado por su posición de liderazgo en la formación independentista.

«Si Laura Borràs no fuese quien es y no encabezara en este momento un partido como es Junts, y no se hubiese significado como se ha significado, este juicio no se estaría haciendo como se está haciendo», ha dicho Mas este martes en una entrevista de la 'Cadena Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

En este sentido, ha añadido que «en el ámbito penal los líderes independentistas juzgados nunca han tenido un trato justo».

Josep rull

Preguntado por si el exconseller Josep Rull podría ser el candidato de Junts tras la extinción de la pena de inhabilitación por el 1-O, Mas ha convenido en que «reúne las condiciones para ser una persona de relevancia» en el mundo político.

Ha lamentado que las penas de inhabilitación de otros dirigentes como el líder de ERC, Oriol Junqueras, no hayan reducido: «El margen de interpretación es tan grande que el Tribunal Superior (TS) interpreta a su manera y su manera ya se sabe cual es».

Proyecto independentista

También ha asegurado que «desde octubre de 2017, el proyecto independentistas está en descendencia, ha ido perdiendo consistencia».

Para Mas, no hay un solo responsable de esta situación: ha señalado causas exteriores como «el agujero que ha intentado hacer el Estado», y otras internas como casos en los que el interés del partido y el interés personal ha pasado por encima del proyecto.

Ha dicho que la situación que atraviesa el independentismo no es solo culpa de ERC, aunque cree que «ha tenido un papel muy determinante» en ello.

«Antes, ERC era demasiado exigente con el proyecto independentista, ahora ha cambiado su estrategia 180 grados», ha reflexionado, y ha asegurado que la situación es reversible si Junts y ERC encuentran un común denominador.

Concierto económico

Preguntado por un posible concierto económico para Catalunya, Mas ha dicho que lograr el pacto fiscal «es casi tan difícil como la independencia».

«En el momento en el que se discute el tema de los recursos para Catalunya, ahí sí hay unanimidad. Unanimidad de todos contra Catalunya. En contra de que pueda aumentar significativamente sus recursos», ha añadido el expresidente.

Xavier trias

Mas ha explicado que la candidatura de Junts a la alcaldía de Barcelona liderada por el exalcalde Xavier Trias «responde fundamentalmente a un objetivo, que es que haya un cambio después de ocho años», con el gobierno de la actual alcaldesa, Ada Colau (BComú).

Ha asegurado que la capital catalana necesita «un cambio en positivo, un cambio para que Barcelona vuelva a tener el empuje que había tenido».