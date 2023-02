La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés (PAR), reunida en sesión extraordinaria, ha decidido celebrar elecciones primarias el próximo 11 de marzo para elegir a los candidatos a las capitales de provincia, a las Cortes autonómicas y a los de todos aquellos municipios donde haya más de una persona que quiera presentarse al frente de las siglas de esta formación, de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo.

Además, su presidente, Clemente Sánchez-Garnica, ha comunicado que el XV Congreso, que ha de repetirse por sentencia judicial, será los días 22 y 23 de julio, según ha aprobado la citada ejecutiva, la primera que se celebra tras la moción de censura del viernes pasado que desalojó a Arturo Aliaga de la presidencia del partido.

Sánchez-Garnica ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la ejecutiva: «El PAR pone en marcha el proceso electoral», «eso es lo primero» y puesto que el auto del juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza conocido este lunes les da ese margen ya que establece un plazo de seis meses para celebrar el congreso.

«El juez nos ha entendido y nos ha dado ese margen considerando que tenemos derecho a presentarnos a las elecciones», mientras que si hubiera querido que esta ejecutiva solo cumpliera la sentencia habría dado un plazo menor para convocar el congreso.

«Ha entendido que entramos en un proceso fundamental en la limpieza democrática y nos ha dado ese margen por esa excepcionalidad de que el 4 de abril se convocarán elecciones», ha dicho el presidente. También ha opinado que celebrar antes un congreso «es materialmente imposible» y «sería una temeridad con lo que este partido necesita debatir».

Las fechas de celebración del congreso han contado con 18 votos a favor y una abstención de la ejecutiva y la de las primarias 18 a favor y uno en contra. Han estado presentes 19 de los 28 miembros de la ejecutiva.

«Ahora lo que toca es lo extraordinario, lo urgente y necesario, donde el PAR se juega su supervivencia», ha enfatizado el presidente del APR, que ha apostado por «poder caminar juntos para celebrar primarias, dinamizar todo el proceso de nuestros órganos territoriales para lograr cuantas más candidaturas mejor y llegar al 28 de abril, cuando acaba el plazo para presentarlas, con las suficientes».

Partido decisivo

Sánchez-Garnica ha señalado que el objetivo es «que el PAR vuelva a ser un partido decisivo y necesario como en los últimos 45 años» y por eso ha hecho un llamamiento «a la militancia, afiliados, alcaldes y concejales para que sigamos las siglas del PAR».

«No nos fijemos tanto en las personas, sino en las siglas y apostemos por este partido; merece la pena, tenemos una oportunidad que aprovechar y dejar las rencillas, y discutir lo que haya que discutir en el congreso, donde hay que hablar de todo y de por qué hemos llegado a este grado enfrentamiento». Ha abundado al señalar «es momento de la unión, de trabajar todos juntos» y ese ha sido el objetivo de la reunión de este lunes.

Respecto al congreso, ha apuntado que se hará lo que ha dictado el juez, y, con carácter previo, habrá que aprobar el censo y los reglamentos en los términos que ha dictado la justicia «para garantizar la proporcionalidad de los distritos de Zaragoza, uno de los puntos de conflicto», ha apuntado.

También ha informado de que la ejecutiva ha acordado no oponerse al auto. «No tenemos ninguna voluntad de judicializar», si bien sigue adelante el recurso de apelación «porque creemos que hay motivos para defender la legalidad del XV Congreso».

Falta de parte de la ejecutiva

Sánchez-Garnica ha manifestado que si bien no han acudido los miembros de la ejecutiva que apoyan a Aliaga, habían sido convocados y «nos hubiera gustado que hubieran estado» porque «si en lo importante estamos de acuerdo, no podemos quedarnos en las cuestiones de rencillas personales; no son importantes las personas», sino el equipo, ha argumentado.

Por eso, ha pedido hacer un «paréntesis», bajar la presión« y pensar en las siglas de un partido »tan importante para Aragón; si no participan es su responsabilidad, no podemos obligarles".

Respecto a Aliaga, ha comentado que no ha hablado con él, pero «es afiliado y un militante muy importante, con el que esperamos contar, y que nos ayude». Ha añadido que tiene su teléfono a disposición de todo el que le quiera llamar.

Respeto

Preguntado por las declaraciones del presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, que ha asegurado que reciben llamadas de «muchos» alcaldes y concejales del PAR, que «huyen despavoridos de la incoherencia» que viven los aragonesistas, Sánchez-Garnica le ha pedido «respeto» y "que no se meta donde no le llaman.

«Nos parece una falta de respeto entrometerse en una cuestión que no le importa; nosotros no nos hemos entrometido en sus problemas internos, que los tiene» y por eso le ha solicitado que sea «más prudente», respetar el debate interno del PAR «y que no se meta donde no le llaman».

A Azcón «le tengo mucho respeto y consideración, respetamos a los demás partidos y pedimos que nos respeten», ha enfatizado el presidente del PAR.

También se ha pronunciado sobre quien fue presidente del PAR, José Ángel Biel, que ha defendido el voto a otro partido. «Eso lo tendría que explicar él», pero «perteneciendo a un partido, cómo se puede defender otro», se ha preguntado, para apuntar que igual tendría que pedir la baja.

«No se entiende de una persona que ha sido muchos años presidente del partido», pero ha descartado poner en marcha una comisión disciplinaria, que ha dicho que habría que abrir también a otros «que dicen cosas públicamente, cuando nosotros no insultamos a nadie; cada uno es responsable de sus actos».

Otras decisiones

Por su parte, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha comunicado que se ha elegido a la comisión permanente y a los cuatro secretarios ejecutivos, «algo necesario para tomar todos los acuerdos respecto a las primarias y el congreso».

Asimismo, se ha activado y nombrado al defensor del militante, que estaba sin ser designado desde el último congreso y que va a ser José Luis Arambillet.

Además, se ha elegido a la comisión organizadora de las primarias, con cinco miembros y representación de las tres provincias y la capital aragonesa. Serán Sergio Clavero, Marta Sancho, Luis Estaún, María Jesús Guajardo y Maite Villanueva, «militantes de reconocido prestigio, con capacidad suficiente», algunos con conocimientos jurídicos, otros territoriales y con Marta Sancho que repite puesto que ya estuvo en la anterior comisión organizadora.

El objetivo, ha señalado, es que las primarias se celebren «de la manera más limpia y dando cabida a todo el mundo».