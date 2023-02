El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este lunes que presentará recurso contra la resolución del Tribunal Supremo (TS), que le condena por desobediencia en concurso con malversación después de revisar la sentencia del 'procés' al amparo de la reforma del Código Penal que eliminó la sedición y modificó la malversación, y ha dejado claro que quiere llegar hasta la justicia europea.

«El Supremo me podrá condenar e inhabilitar de por vida jurídicamente, pero queda claro que no me inhabilitará ni un solo minuto en trabajar para hacer efectivo mi compromiso con la independencia. No necesito ningún cargo público para trabajar inequívocamente por la independencia», ha recalcado en rueda de prensa.

Todo ello después de que, tras la revisión del Código Penal, el Supremo también ha condenado al líder de ERC, Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa por desobediencia con malversación, pero ha eliminado las penas de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la del exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, la de los exconsellers Josep Rull y Quim Forn, y la del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.