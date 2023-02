El presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que «cada día que pasa es como otro clavo más en el ataúd del río Segura», en alusión al recorte del trasvase desde el Tajo.

«No tiene ningún sentido, es inexplicable», ha reiterado en declaraciones a los medios en un acto en Alicante organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) al que ha asistido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Mazón ha vuelto a rechazar así la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes del tercer ciclo de planificación hidrológica, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027 y que incluye las nuevas normas del trasvase.

Una decisión, ha denunciado, que «mata las expectativas de futuro» para los regantes de Alicante, por lo que ha vuelto a garantizar que la Diputación de Alicante presentará alegaciones e impugnará el decreto ante el Tribunal Supremo.

Por contra, ha reprochado a la Generalitat que digan «a última hora» que van a estudiar el texto para presentar alegaciones. «Siempre están en un 'no me quiero pelear con Pedro Sánchez' y en no rebelarme por mi tierra contra mi partido», ha criticado.

"ojalá puig defendiera a alicante como lópez miras"

Frente a esta postura ha defendido que algunas autonomías como Murcia son «muy claras desde hace tiempo»: «Tengo un hermano de agua, Fernando López Miras, que nunca ha fallado a la provincia de Alicante mientras Ximo Puig --'president' de la Generalitat-- calla, se rinde y se arrodilla (...) Ojalá Puig defendiera nuestra provincia como lo hace paradójicamente nuestro vecino López Miras desde Murcia».

También ha destacado que tanto López Miras como el resto de presidentes autonómicos del PP votaron en contra del recorte en el Consejo Nacional del Agua de finales de noviembre, incluso la Comunidad de Madrid a la que «quieren hacerle culpable de todo», mientras «una consellera de Compromís --Isaura Navarro, responsable de Agricultura-- se abstuvo en nombre de un presidente socialista».

Ante esta situación que «ya es intolerable», ha insistido en que la única solución posible es que haya un cambio tanto en el Consell como en el Gobierno en las elecciones de este año. Y a partir de ahí ha abogado por realizar todos los informes necesarios para revisar «con todo lujo de detalles y transparencia» los caudales ecológicos.

Al margen del trasvase, el jefe de los 'populares' valencianos ha rechazado el retraso de las obras del Corredor Mediterráneo y que tanto Murcia como la Comunitat sean las autonomías peor financiadas.