Illa (PSC) avisa de que él no es "el garante de la estabilidad" del Govern

El líder del PSC, Salvador Illa, ha avisado de que él no es «el garante de la estabilidad» del Govern de Pere Aragonès, a quien ve responsable de que se haya roto, ha dicho textualmente, una mayoría de investidura de forma estrepitosa.

En una entrevista en el diario 'Crónica Global' recogida por Europa Press este domingo, ha explicado que ambos partidos han tenido que ceder para el pacto presupuestario, pero ha destacado que permitirá «impulsar políticas que llevaban diez años enquistadas».

«Lo que no se puede pretender es que en una situación de peso parlamentario igual de ERC y del PSC, se pretenda que el PSC simplemente se adhiera a una propuesta», ha añadido.

Ha defendido textualmente que su partido quiere seguir formando parte de España, ayudar, colaborar e implicarse, y que ERC «tiene una aproximación en algunos momentos más pragmática a esta realidad».

Acuerdo de claridad y elecciones municipales

Preguntado por el acuerdo de claridad que defiende el Govern, el líder socialista ha dicho textualmente que es una propuesta que no aguantó ni una semana: «Yo ya he dicho que no va a haber ningún referéndum de autodeterminación en Catalunya porque no procede», ha añadido.

«Hay que trabajar en unir al pueblo de Catalunya, en buscar consensos desde el respeto a todos los planteamientos políticos. Lo que toca es subrayar aquello que nos une y no aquello que nos separa», ha añadido.

Sobre las elecciones municipales, ha destacado que lo fundamental es abrir una nueva etapa en Barcelona y que el candidato del PSC a la Alcaldía, Jaume Collboni, está en condiciones de hacerlo, porque «hay que salir de este juego Colau-Trias, Trias-Colau».