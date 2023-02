El escritor Ferran Torrent (Sedaví, Valencia) afirma que «siempre» ha tenido «la seguridad de que había un público lector en valenciano» por lo que ha celebrado que en la actualidad más autores en esta lengua consigan convertir sus obras en éxitos editoriales.

Así lo ha manifestado, en una entrevista con Europa Press, el escritor, que regresa a las librerías con 'Memorias de mí mismo' (Destino)/'Memories de mi mateix' (Columna), «una novela novela» con «muchos personajes, argumento, técnicas narrativas diferentes» y que muestra su gusto por las historias que «entretienen y permiten a lector entrar visualmente en el relato».

'Memorias de mí mismo' abarca un amplio espectro cronológico que va de 1968 hasta 2019. A partir de la historia de un falsificador de cuadros y documentos para militantes clandestinos, se recorre una trama internacional sobre la falsificación de arte clásico y contemporáneo.

La narración empieza en el invierno del 68, cuando tres jóvenes trabajadores realizan una pintada reivindicativa la noche antes del entierro del alcalde del pueblo, cuyos caminos se cruzan con el del joven falsificador y otros personajes. El periodista Marc Sendra, que ya aparecía en 'Individus com nosaltres', intenta reconstruir un escenario en el que confluyen el expolio nazi y la lucha antifranquista.

Torrent reconoce su gusto por la década de los sesenta, cuando era adolescente. Cree que había entonces «una cierta apertura» que le agrada. «No juego con la nostalgia literariamente, pero es verdad que la vida antes era más lenta, más racional frente al ritmo más acelerado actual», reflexiona.

Preguntado por si se siente en estos momentos «más acompañado» por otros autores que escriben en valenciano con éxito, ha respondido que sí y que se alegra mucho por ello. Ha puesto como ejemplo fenómenos como el de 'Noruega', de Rafa Lahuerta, y ha reivindicado que él siempre mantuvo su convencimiento de que «había público en valenciano». «Y esto lo ratifica», asevera.

En este sentido, también ha comentado que Planeta ha hecho «un buen negocio» con su entrada en el accionariado de la editorial valenciana Bromera. «Hay un público en el País Valencià y sobre todo en València que, aunque hable en castellano, puede leer perfectamente en valenciano y hay que tenerlo también en cuenta», ha agregado.

Más sarcástico

Por otro lado, Ferran Torrent remarca que con el paso del tiempo se ha vuelto aún «más sarcástico». «Es un proceso natural; cada vez tengo mas paciencia para algunas cosas, pero, en cambio, para otras, soy más impaciente».

En este sentido, y aunque ha apuntado que no está «muy puesto» en asuntos políticos, ha confesado que le llama «mucho la atención el tema de la financiación» autonómica.

«Los políticos valencianos están siempre reclamándolo y me cansa ya tanta queja y tan poca solución. No puedes pasarte la vida quejándote», ha señalado el autor, que aboga por «dar un puñetazo en la mesa». «Si uno tiene un diputado en Madrid podría no votar los presupuestos españoles que atentan contra los presupuestos valencianos», ha concluido.