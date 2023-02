La gripe "satura" las Urgencias y genera picos de espera de hasta 72 horas para ingresar, según sindicatos

El aumento esta semana de los casos de gripe en la Comunitat Valenciana, entre otros virus respiratorios, ha provocado un incremento de la presión asistencial en Atención Primaria y una «saturación» en la mayoría de las Urgencias hospitalarias con «largas esperas» para ingresar en planta que superan las 20-30 horas de media y con picos que pueden alcanzar las 50 horas para tener cama, como le sucedió a una paciente en el General de Castellón, o de hasta 72 horas en La Vila, según denuncian los sindicatos.

Así, la incidencia de la gripe ha subido un 202% en la quinta semana del año hasta situarse en 268 casos por cada 100.000 habitantes mientras que la covid ha aumentado un 34,7% hasta los 88 casos. Por contra, el virus respiratorio sincitial (VRS) ha bajado un 47% hasta los 25,7 casos.

Al respecto, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, Rosa Atiénzar, ha explicado que además de por la subida de la incidencia de las enfermedades respiratorias hay otros factores que influyen en «la saturación» como es «la necesidad de que haya una mejor organización y distribución de los recursos humanos, además de la falta de personal que padecemos a pesar del incremento de las 6.000 plazas estructurales y también, por la infradotación en infraestructuras --camas, por ejemplo-- como consecuencia de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana».

Así, ha señalado que la falta de personal se da con mayor intensidad en enfermería y en otros grupos profesionales como celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o personal administrativo.

Desde UGT se alerta asimismo de «la elevada saturación» de la sanidad valenciana y por ello, pide a la administración «agilidad a la hora de reforzar las plantillas para conseguir paliar la situación y evitar el colapso de los centros sanitarios» y CSIF exige asimismo «medidas urgentes» ante una situación que «cada día se complica más».

Uno de los más afectados, según la central sindical, es el Hospital Clínico de Valencia donde en la mañana de este jueves, según CSIF, había 70 pacientes en zonas de preingreso: esta mañana Distribuidos en: 13 en Observación A, con hasta 47 horas de media de espera de cama en planta; 14 en Observación B, con hasta 36 horas de espera; y 12 en Observación C, con 47 horas de media de espera.

Además, según el sindicato, tienen habilitados en Preingreso 1 --con 8 pacientes pendientes de ingreso y 25 horas de espera-- y Preingreso 2 --con 6 pacientes para ingresar y 48 horas de espera-- y esta noche, también, han instalado pacientes para dormir en lugares que no están destinados a eso como la Unidad de Corta Estancia, donde han ubicado a 13 pacientes; y la Sala de despertar, a otros cuatro.

Ante esta situación el hospital está preparando una nueva sala con seis camas en el pasillo de Observación.

Desde CCOO señalan que esta situación se repite en otros departamentos como las Urgencia del Hospital General de Castellón están llenas, que obliga a atender fuera de los boxes, y con una media de espera de 30 horas, aunque el pasado martes hubo una paciente que alcanzó las 50 horas de espera.

Además, en las salas de hospitalización --al área donde ingresan los pacientes de cada especialidad-- el 60% son pacentes ectópicos, aquellos que no son de la especialidad de esa planta en concreto). Esta saturación también se nota en Atención Primaria. Así, los centros de Salud de Castelló que solían dar citas en 2 o 3 días ahora dan para una semana y los que daban para 10 día, ahora dan citas para 15.

Presión "en aumento"

En el General de València también «va subiendo la presión»: en Urgencias esta mañana había 35 pacientes en urgencias sin habitación asignada, más otros 25 pacientes también sin habitación, en la nueva unidad que han llamado UHT (unidad de hospitalización transitoria).

Por su parte, en La Fe hay 100 pacientes en urgencias, de los cuales 24 pendientes de cama en planta. Los que más tiempo llevan esperando subir a planta son cinco pacientes que llevan más de 20 horas aguardando.

En Manises, desde UGT señalan que la tercera y cuarta planta están doblada, las Urgencias están «a tope», la UCI se encuentra al 100% y hay 12 pacientes pendientes de cama; mientras que en Alzira hay 22 pacientes pendientes de cama y las urgencias «triplicadas», al igual que en Requena que también tiene las Urgencias «saturadas» por las infecciones respiratorias y su incidencia en niños.

No obstante, no en todos los departamentos de salud están igual de saturados. Así, las Urgencias del General de Alicante están «bien» y sin camas en el pasillo ni pacientes covid en UCI. Del mismo modo, UGT señala en el Peset los boxes de Urgencias están «llenos, pero no colapsados» y hay 50 camas libres en estos momentos, mientras que en el San Juan hay «poca incidencia de gripe y las Urgencias tienen también poca presión».