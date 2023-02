La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cree que la retirada en el transporte, decretada por el Ministerio de Sanidad, debía haberse hecho bajos criterios técnicos y «de manera colaborativa» con las comunidades autónomas. Además, ha afirmado que, aunque no sea obligatorio su uso, sigue siendo recomendable para personas de salud «más delicada» o en aglomeraciones de gente «porque los contagios se siguen dando».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa, Sagardui ha explicado que la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso las mascarillas en el transporte público ha sido del Ministerio de Sanidad, y ha considerado que los criterios para realizar estos cambios deben ser «técnicos» y basados en la opinión de los expertos.

En todo caso, ha admitido que las circunstancias de la pandemia «afortunadamente» en estos momentos «son mucho mejores», aunque ha advertido de que «sigue estando ahí y no se debe olvidar». «Todos sabemos que la mascarilla ha sido una medida eficaz para protegernos y para proteger a nuestro entorno, y también sabemos que las personas más vulnerables o aquellas que tenemos trato con personas vulnerables, si queremos mejorar nuestra defensa, debemos seguir usándolas», ha indicado.

La consejera ha señalado que «el hecho de que no sea obligatoria ahora, no quiere decir que no sea recomendable, bien para esas personas que tienen unas circunstancias de salud más delicada o bien en circunstancias en las que haya aglomeración de gente porque los contagios se siguen dando».

Gotzone Sagardui ha explicado que esta medida se debía haber adoptado «de otra manera». «Tuvimos conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. En el consejo interterritorial solo se dio cuenta de ello, no fue una medida en la que se compartiera el criterio y el trabajo de la ponencia de alertas también, desde nuestro punto de vista, podría haberse realizado de una manera mucho más colaborativa», ha añadido.

Para la titular de Salud del Gobierno Vasco, la retirada de la mascarilla «se podía haberse realizado de una manera mucho más adecuada».

Situación pandémica

En cuanto a la situación de la covid-19, ha dicho que, «a nivel mundial se va estabilizando, en unos parámetros que no son de absoluta normalidad, pero que sí son asistencialmente sostenibles». «Sabemos, además, que las nuevas cepas que hasta el momento se conocen no están teniendo una incidencia en cuanto a la gravedad de la afectación de la salud tan cruenta como las que han tenido otras variantes», ha manifestado.

A ello se une, según ha subrayado, el hecho de que la población, como ocurre en Euskadi, «tiene unos altos índices de protección gracias a la vacuna, la herramienta más eficaz para poder prepararse ante un eventual contagio y poder responder adecuadamente a ello».

Por ello, ha realizado un nuevo llamamiento a toda la población vasca que aún no ha cubierto sus pautas de vacunación a que llame a Osakidetza para pedir cita.