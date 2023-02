Alcalde de Alcalá pide a Ayuso soluciones en la Francisco de Vitoria y ella dice que ataja los problemas identificados

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha trasladado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la problemática en la residencia Francisco de Vitoria y le ha pedido una «solución técnica».

Así lo ha explicado a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la dirigente madrileña en el Ayuntamiento de la localidad, donde este miércoles se celebra de forma excepcional el Consejo de Gobierno.

«La reunión de trabajo con Ayuso ha sido correcta y se han tratado temas de la ciudad (...) Lamento que sea a tres meses de las elecciones cuando la pedimos hace años, pero ha sido positiva», ha remarcado el regidor.

La Francisco de Vitoria ha sido el primer tema a tratar, ante la actualidad de la misma con el Pleno extraordinario celebrado ayer en el que la mayoría de los concejales votaron a favor de «romper el contrato» de alimentación de los mayores.

«Simplemente 4,6 euros no dan para cinco comidas. Le he pedido que busque una solución para una situación tan complicada», ha añadido Rodríguez Palacios, quien ha indicado que ante ello Ayuso le ha respondido «el mismo argumento» que la Consejería de Políticas Sociales, que no se dan las circunstancias para romper el contrato.

Ha vuelto a explicar que el problema de este recurso se cimenta en tres ámbitos, el contrato de alimentación, las cañerías antiguas que obligan a clorar el agua y la falta de personal que atienda a los nuevos residentes con discapacidad.

Otras peticiones

También ha pedido a Ayuso que habilite en la ciudad complutense un hospital de media y larga distancia y que solvente la «ausencia de médicos» en varios puntos de Atención Primaria en la localidad-

También han hablado sobre Educación y la necesidad a ojos del regidor, de que se empiecen a perfilar centros para los nuevos barrios como Espartales Norte que en un futuro «tendrán mucha población» y evitar situaciones como la del instituto en La Garena.

Sobre este ha celebrado que se haya presentado la licencia para construirlo y este jueves tendrá una reunión con la Consejería de Educación al respecto.

En el campo del urbanismo y las infrastructuras ha tratado cuestiones como la recepción municipal de la M-119 --carretera de Camarca--, con la que hay «avances», y también la improtancia del Plan General de Ordenación Urbana.

Ayuso dice que hay 476 trabajadores para 480 residentes

Más tarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha asegurado que están trabajando 476 personas para 480 residentes y que esta ratio --0,97-- es «el doble de la marcada por la ley».

Ha defendido, además, que cuando se identifica un problema «se soluciona» y ha indicado como ejemplo que en septiembre hubo una incidencia con un proveedor alimenticio y «se puso una sanción».

«No obstante, cualquier queja, sugerencia o aportación, estamos obligado a atenderlo y por supuesto mejorarlo», ha concluido la presidenta.

Fuera del Ayuntamiento de Alcalá ha habido un grupo de manifestantes protestando contra la presidenta por la Sanidad y por los problemas causados por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares.