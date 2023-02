El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha reclamado este lunes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que escuche las demandas de la Comissió Ciutat-Port, plataforma que defiende la paralización de la ampliación norte del Puerto de València y con cuyos representantes él se ha reunido en esta jornada, ha reclamado que se frene esta actuación y ha cargado contra el naviero y presidente de AVE, Vicente Boluda: «Ya está bien de operaciones urbanísticas y de que predominen los intereses de una minoría y, a veces, de empresarios raritos y oscuros».

Así lo ha indicado a los medios al término del encuentro y en referencia a unas recientes declaraciones de Boluda, que es miembro del consejo de administración del Puerto y que se mostró partidario de que PP o PSOE gobiernen en solitario tanto en la Comunitat Valenciana como en España por que no le gusta, afirmó, «estar en manos de partiditos que solo dicen no, no y no para hacerse importante, buscar bronca y conflicto» y rechazó «estar en manos de partidos raritos».

Tras la reunión, en la que se han tratado asuntos relacionados con el modelo de ciudad y el derecho a la vivienda, el conseller ha expresado su «satisfacción» por el «fructífero» encuentro, donde «se ha puesto en el centro la calidad de vida de las personas» y se ha incidido en lo «fundamental» que es «tener una visión integral del desarrollo de los barrios, que tiene en cuenta no solo la importancia de los espacios construidos, sino la importancia del entorno y su protección».

A su juicio, «garantizar el derecho a la vivienda tiene que ver efectivamente con edificios, con casas, pero también con entornos urbanos y ambientales y con la protección del territorio» y ha subrayado que se siente «muy cerca» de un colectivo que «se ha dedicado a la defensa del interés general cuestionando la ampliación del puerto».

«Ya está bien de operaciones urbanísticas y de que predominen los intereses de una minoría y, a veces, de empresarios raritos y oscuros como el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda», ha dicho, al tiempo que ha criticado que hay empresarios que «están demasiado acostumbrados a que sus éxitos dependan de las subvenciones públicas y de seguir succionando recursos públicos».

"destrucción del territorio y corrupción"

En esta línea, ha sostenido que «detrás de estas grandes obras en la Comunitat Valenciana ya sabemos lo que hay, lo hemos vivido en el pasado, y no podemos permitir que el pasado nos atrape otra vez». En su opinión, «lo que hay detrás de estas obras es destrucción del territorio y, muchas veces, también corrupción, y no se puede permitir que eso vuelva».

El vicepresidente segundo ha indicado que la Comisión Ciutat-Port ha solicitado reunirse con Puig y ha instado a la Generalitat a «escuchar las demandas ciudadanas que empujan a frenar una operación que puede degradar el territorio y que puede poner en cuestión ecosistemas fundamentales y queridos como l'Albufera».

El conseller ha señalado que «va a defenderse el desarrollo integral de los barrios, que tenga en cuenta los espacios construidos, pero también la protección del entorno». «Me encuentro muy cerca del objetivo y de las aspiraciones que esta gente defiende, y se les tiene que escuchar», ha instado.

"afecta a todos"

Por su parte, David Adrià, miembro de la Comissió, ha valorado el encuentro con el vicepresidente segundo y ha considerado que las instituciones «tendrían que reunirse porque este es un proyecto que afecta a todos, no solo a València ni a los barrios que están alrededor del puerto».

En este sentido, ha incidido en que la ampliación «afecta al interés general y prima mucho más paralizarla porque tiene un beneficio mayor que si se lleva a cabo».

«El puerto tiene una deuda histórica por esa degradación del territorio, por esa playa robada al barrio de Natzaret o por esa destrucción del barrio de La Punta», ha afirmado, al tiempo que ha defendido que «es muy importante que se escuchen las demandas de la Comissió y que esa ampliación, de cara a futuros pactos de gobierno, se paralice completamente».

Adrià ha subrayado que, «indiferentemente de las elecciones, la Comissió lleva cinco años en un movimiento social que defiende la salud y la vida de las personas frente a los intereses privados de las empresas para ganar territorio y ganar capital». «Cualquier propuesta política, más allá de lo puramente electoral, que quiera defender el territorio tiene que incluir la paralización de la ampliación norte del Puerto de València», ha zanjado.