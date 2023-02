La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, «no cree» que la retirada de las mascarillas en el transporte público, que se hará efectiva a partir del 8 de febrero, «vaya a tener ahora mismo una influencia exagerada» en la incidencia del Covid-19, que se encuentra en las últimas semanas en una tendencia descendente.

Así ha respondido a preguntas de los periodistas en Sevilla sobre la retirada de mascarillas en interiores, tras presidir el Consejo Asesor Externo del Plan Andaluz de Salud Mental y Adicciones.

«La incidencia en las últimas semanas es descendente y no creemos que ahora mismo vaya a tener una influencia exagerada» en la misma, aunque «lo que creemos es que la mascarilla en interiores puede proteger a las personas mayores», y, de hecho, «hay lugares donde no es obligatorio usar mascarillas y los mayores las utilizan con buen criterio».

Así, ha insistido en que las personas vulnerables y mayores «deben de seguir usando la mascarillas¡ en lugares interiores y poco ventilados», porque durante toda la pandemia «se ha demostrado la efectividad de la mascarilla no solo para el virus del covid sino incluso para otro virus, y sabemos que evita la enfermedad grave».

«Igual que vacunarse es importantísimo, usar la mascarilla en personas vulnerables y mayores también lo es», ha insistido García, quien ha abundado en que aunque el Gobierno aprueba este martes que no será obligatoria, «que no lo sea no quiere decir que no se pueda recomendar y volvemos a recomendarla en espacios cerrados con poca ventilación para persona mayores y vulnerables».