El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado el visto bueno, con el apoyo del PP, Ciudadanos y VOX, y los votos en contra del PSOE, Podemos y ZeC, al dictamen ya aprobado en la comisión municipal de Urbanismo a la que se incorpora la alegación del Real Zaragoza sobre la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la parcela en la que se ubica el campo de fútbol de La Romareda.

Esto permitirá incorporar 22.500 metros cuadrados de suelo comercial de un total de 42.500 metros cuadrados de una torre de 14 alturas, que no se llegará a levantar, mientras que el resto se ubicarán en otra zona de la ciudad.

Esta aprobación inicial se ha producido después de que el Real Zaragoza y el Gobierno de Aragón presentaran sendas alegaciones a la aprobación que hizo el pleno sobre la modificación parcial del PGOU y tras la que se abrió un periodo de exposición pública, al igual que va a ocurrir ahora, durante 15 días, tras el visto bueno dado este lunes por el pleno.

La alegación del Real Zaragoza pide la cesión del nuevo estadio por un periodo de 75 años, el máximo legal, que está avalado por un estudio de la Universidad de Zaragoza, pero no es un plazo decidido. Por otra parte, ya quedó desestimada la alegación del Gobierno de Aragón que reclamaba de su propiedad varios viales del entorno de la Romareda.

Esta tramitación se realiza por procedimiento de urgencia y se habilita un plazo de 15 días para volver a presentar alegaciones a esta modificación del PGOU. Será en este plazo cuando el PSOE pueda incorporar el informe elaborado por dos catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla y de Extremadura, Manuel García Ayuso Covarsí y Juan Monterrey Mayoral, respectivamente.

El resultado de este informe encargado por el PSOE revela que la cesión del estadio de La Romareda a 40 años tendría un beneficio de 286 millones de euros y en caso de ampliarlo a 75 años, como pide la alegación del Real Zaragoza, llegaría a los 751 millones de euros.

Este estudio no se ha admitido como alegación al presentarse fuera de plazo, pero el PSOE defiende que no se podía presentar hasta no conocer la alegación del Real Zaragoza realizada por la consultora Idom en la que se pide explotar el campo de fútbol durante 75 años, mediante la fórmula de derecho de superficie, para que sea rentable la inversión prevista de unos 140 millones de euros.

Grupos

El portavoz del VOX, Julio Calvo, ha dicho que está por ver que se conceda por 75 años, para que esa parcela sea objeto de cesión de derecho de superficie y también se tendrá que estudiar el canon, las inversiones, y el porcentaje de terrenos para usos terciario o deportivos por uso de suelo terciario.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha lamentado que se renuncie a construir el equipamiento de la ciudad del deporte y recaudar unos 7 millones de euros y se prefiere una raquítica mayoría de 16 en lugar de un acuerdo de ciudad. Ha defendido una sociedad mixta de gestión, pero ha considerado que «se va a privatizar porque el alcalde comporta como un conseguidor de intereses privados».

El portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, le ha pedido al alcalde, Jorge Azcón, del PP, que se abstuviera en la votación al entender que «hay un conflicto de intereses» y éste le ha contestado que vaya a los tribunales si piensa que «hay cuestiones ilegales en este asunto». Ha defendido rehabilitar la actual Romareda porque las «financiaciones ocultas salen caras a las instituciones».

Santisteve le ha afeado al alcalde que al final se cumplirá lo que decían unos pasquines: «Azcón mayordomo del patrón». Además, le ha criticado que tenga una actitud de «sumisión a los poderes económicos y las familias que se reparten la ciudad».

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha resumido que el debate es si la inversión de unos 140 millones es rentable a los 40 ó 75 años. Ha propuesto que comparezcan los catedráticos y expliquen sus criterios. «La derecha negocia entre bambalinas para satisfacer negocios privados abandonando el interés general y el interés de Azcón es propiciar un pelotazo de dimensiones cósmicas».

«PELOTAZOS»

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha cerrado el debate para manifestar que si hubiera un acuerdo, por unanimidad, como pide Podemos, no habría inversiones y la nueva Romareda la tendría que pagar el Ayuntamiento.

Al PSOE le ha dicho: «Toda la ciudad sabe que si hay alguien que recibe instrucciones y que a pito de corneta hacen lo que les dicen, son ustedes, cuando les llama Lambán. Si no fuera porque les indican la posición desde otro sitio seguro que tendría otra distinta».

A ZeC le ha indicado que, si tiene dudas de legalidad, que se vaya a los tribunales en lugar de «decir insinuaciones veladas» para recordarle que, de momento, «los tribunales solo le han condenado a usted por favorecer a sus amigos y a sus amigotes».

Sobre el calificativo pelotazo, ha dicho que los mayores problemas del Real Zaragoza tienen que ver con los «pelotazos que el PSOE pegó con Agapito Iglesias, que era el dueño del Real Zaragoza que lo puso el PSOE y el PSOE quiere que nos olvidemos y no tengamos memoria».

«Nos acordamos --ha relatado-- los concejales y la afición en la calle y cuando les recuerdas los pelotazos de Agapito ya no intervienen, se quedan calladitos, se quedan quietos porque saben que es verdad. El presidente del Real Zaragoza con Agapito era Eduardo Bandrés y creo que tiene alguna relación con los informes del PSOE».

«Cuando el PSOE toma una decisión es interés general y si es por otros es pelotazo», ha comparado Azcón. A colación, ha expuesto que el actual Gobierno de Aragón destina 32 millones de euros para una explotación a 60 años y «eso un modelo sin problemas, pero cuando hay 140 millones de inversión privada y por los mismos años entonces es pelotazo».

Debate económico

Azcón ha abundado al señalar: «Para pelotazo lo del PSOE con Agapito cuando se recalificaron las oficinas del Real Zaragoza y la DGA le dio avales por millones de euros que tuvimos que pagar con los impuestos de todos».

Ha reconocido que éste es un debate económico, porque cambia mucho si lo paga el Real Zaragoza o el Ayuntamiento. A su parecer, hay una parte fundamental que es que el PSOE tiene que decir si quiere que el campo de fútbol lo paguen los impuestos de los ciudadanos o que, por primera vez, lo paguen los inversores para deducir que «lo que quieren es embarrar porque vienen elecciones en mayo».

La realidad --ha abundado-- es que al PSOE el campo de fútbol, el Real Zaragoza y la ciudad «les importa nada» porque «solo quieren intentar quedar bien ante unas elecciones que saben que tienen perdidas». «No les importa el campo, ni los zaragocistas, sino pensar que tienen una oportunidad de ganar las elecciones, cuando en realidad se hacen el 'harakiri' y los ciudadanos no son tontos porque saben que es el mejor proyecto para hacer un campo de fútbol porque, entre otros aspectos, lo pagan los accionistas del Real Zaragoza, en lugar de los impuestos de la ciudad».

Ha avanzado que tras este paso administrativo se sacará un concurso público y «está por decidir el número de años de explotación, pero la oposición habla de pelotazo porque no tiene otros argumentos».

Se aprobara la modificación del PGOU y se sacará un concurso público y «a lo mejor se presentan Acciona y el grupo Barceló y nos sorprenden». «Si es una operación tan lucrativa, igual los amigos de Acciona que también estaban en la época de Agapito se presentan y construyen el campo de fútbol».

Azcón ha confiado en poder cerrar la etapa de los «pelotazos de Agapito» y hacer un estadio para ser sede del Mundial de 2030. «No dejaremos de trabajar para que este proyecto vea la luz y se sienten las bases del campo de fútbol que tiene que tener la ciudad y el Real Zaragoza y que merecen los zaragocistas».