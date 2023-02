Mónica García pide a Ayuso una campaña "limpia y de fair play" y que no utilice la Asamblea para "tirrias personales"

La portavoz de Más Madrid en el Parlamento autonómico y candidata a la Presidencia regional, Mónica García, ha pedido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una campaña «limpia y de fair play» y que no utilice la Asamblea para «tirrias personales».

García se ha trasladado a Torrejón de Ardoz, donde ha disfrutado del Día de la Tortilla y lo ha contrastado con el anuncio firmado por el Gobierno regional, el de «los campos de golf y joyerías».

Eso le ha llevado a pedirle a Ayuso una «campaña limpia con la política del fair play». «En Más Madrid nos gusta hacer buena política para mejorar la vida de la gente y nos gustaría que de aquí a la campaña no se bajara al barro, no se bajara a los insultos personales, que no se utilizara la Asamblea de Madrid para las tirrias personales de Ayuso», ha manifestado.

A la campaña le va a echar «cariño» porque en Más Madrid entienden la política como la «herramienta fundamental de la democracia para mejorar la vida de la gente y para vivir mejor».

«Entiendo que el PP no quiere hablar de Madrid porque en estos cuatro años no ha sido capaz de hacer nada bueno para Madrid y entiendo que solo hable de Pedro Sánchez, de Moncloa y de supuestas dictaduras», ha lamentado García.

La diputada autonómica ha afirmado que, mientras que el PP «se refugia en el insulto», en Más Madrid hablan de los problemas de la región, como «la falta de pediatras, los niños en barracones o los mayores comiendo comida basura».