La portavoz del grupo municipal y candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha lamentado que la 'popular' Natalia Chueca elogie y tenga como referente en su candidatura a dirigir el Consistorio de la capital aragonesa a Luisa Fernanda Rudi, cuando su gestión «solo puede recordarse por recortes, privatización y flores».

Ranera se ha expresado así tras la intervención de Natalia Chueca en la XXVI Intermunicipal celebrada por los 'populares' este sábado en Valencia.

«Los años de Luisa Fernanda Rudi tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón fueron trágicos, porque lo único que hizo fue recortar en derechos sociales, en sanidad, en educación y privatizó los servicios públicos», ha rememorado la edil socialista, añadiendo que la única herencia que dejó para la capital aragonesa «fueron sus famosos maceteros».

Por su parte, la socialista ha subrayado que los 'populares' han demostrado que carecen de modelo de ciudad, «o mejor dicho, solo tienen un modelo, que es acabar con el estado de bienestar y los servicios públicos». Además, ha afeado que Chueca haya considerado «un ejemplo de feminismo real» a Rudi.

«Asegura que la mujer que trabaja llega a los puestos y no se lo tienen que facilitar. No sé qué pensarán los miles de mujeres que se han dejado la piel trabajando y que no han llegado a ocupar puestos de responsabilidad por el hecho de ser mujeres», ha apostillado Lola Ranera en respuesta a dicha afirmación de la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza.

Por otra parte, Ranera ha remarcado que la «falta de modelo de ciudad del PP» se ha reflejado en la gestión de Natalia Chueca al frente del Área de Servicios Públicos y Movilidad durante estos últimos cuatro años, que ha sido «un auténtico fracaso».

En esta línea, ha acusado a Natalia Chueca de «responsable de una huelga de bus de más de 650 días y otra de parques y jardines, una huelga de zona azul. Desde luego, lo único que ha demostrado es que es una alumna aventajada de Rudi con las flores».