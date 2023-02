Mamen Peris se presentará a las primarias de Cs para la Presidencia de la Generalitat

La síndica de Cs en Les Corts Valencianes, Mamen Peris, ha anunciado este sábado «de manera oficial» que se presentará a las primarias de la formación para la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

«Tengo mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, vamos a presentar candidatura a las listas autonómicas y desde luego la ciudadanía valenciana, alicantina o castellonense tendrán papeleta para votar a Ciudadanos», ha resaltado.

Así lo ha adelantado Peris en el encuentro con la afiliación y el equipo de Ciudadanos celebrado este sábado en Alicante, al que han asistido diputados autonómicos, nacionales y miembros de la ejecutiva nacional y autonómica, en plena postulación de candidatos para las primarias a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el coordinador nacional de Cs, Carlos Pérez-Nievas que también ha acudido al encuentro, preguntado por la «fuga» de miembros de Ciudadanos a otros partidos, ha asegurado que «estos no van a impedir que Cs mantenga un porcentaje altísimo de listas en la mayoría de los municipios donde existe ahora y desde luego en las capitales de provincia de cada comunidad autónoma».

«Todo aquel que no cree en Ciudadanos es libre de irse a otra formación, pero debe devolver el acta por la que ha sido cargo público», ha declarado.

Finalmente, el candidato a la Alcaldía de Alicante y concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha subrayado que «su objetivo es revalidar los resultados obtenidos en 2019 y volver a gobernar la ciudad de Alicante». «Se está preparando una candidatura con profesionales de cada área y que ilusione a los alicantinos», ha asegurado, al tiempo que ha agregado que «las personas que no ponen el interés general por encima del interés particular, prefiero que no estén en Ciudadanos».

El encuentro, al que han asistido concejales, afiliados y simpatizantes de toda la provincia, ha puesto los «puntos en común» para los próximos comicios.