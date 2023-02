CHA traslada al Senado "la falta de transparencia" sobre el proyecto de modificado del recrecimiento de Yesa

CHA ha trasladado al Senado, a través de Compromís, «la falta de transparencia» sobre el proyecto de modificado del recrecimiento del pantano de Yesa, han informado en una nota de prensa.

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha mostrado su «incredulidad e indignación» por el anuncio del presidente de la Comunidad General de Riegos de Bardenas de que «el proyecto de Modificado número 4 del proyecto de recrecimiento de Yesa ya está en manos del Ministerio».

«Desde que se solicitó hace más de cinco años no ha habido ninguna información pública previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro», ha lamentado el presidente de CHA.

Ha expresado su apoyo a la petición de la Asociación Río Aragón para que los grupos parlamentarios «se pongan del lado de la transparencia, la sostenibilidad y la justicia social», tras la publicación del último informe de seguridad del Colegio de Ingenieros, Caminos y Puertos, «que deja más en entredicho que nunca la seguridad de la presa recrecida».

Palacín ha recordado que, el pasado 14 de junio de 2017, el secretario de Estado de Medio Ambiente emitió una resolución autorizando a la Confederación Hidrográfica del Ebro la redacción del Modificado número 4 del recrecimiento del embalse de Yesa, por un adicional estimado nulo.

Sin embargo, el pasado 18 de enero, en una entrevista radiofónica, el presidente de la Comunidad General de Bardenas manifestaba que el modificado número 4 estaba en el ministerio, han afirmado desde CHA.

Iniciativa en el senado

A la vista de todo lo ocurrido en los cinco años transcurridos desde que se solicitó la elaboración del mismo por un adicional estimado nulo y dado que está en la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolver dicha solicitud, Palacín ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, atendiendo a la solicitud de la Asociación Río Aragón.

En ella, se pregunta si se mantiene la propuesta inicial de nulo incremento presupuestario como consecuencia de este modificado y cuál será la previsión presupuestaria definitiva para el recrecimiento de Yesa, incluyendo no solo el presupuesto del Modificado número 3, «sino todos los accidentes sobrevenidos que han conllevado desmontes no previstos, expropiaciones sobrevenidas, reformas profundas del nefasto proyecto inicial o mejoras en los sistemas de control no previstas en el proyecto modificado», ha querido saber CHA.

También se interesa por «cómo se puede aprobar, con garantías, un modificado del recrecimiento de Yesa contando con un informe del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, que se suponía definitivo y que tan solo llega a concluir que 'prestando atención a las recomendaciones de estos dictámenes y a los asesores especializados de la CHE, la ladera tiene estabilidad suficiente'».