Vaquero (PP) insiste en reclamar la modificación urgente de la Ley del 'Solo sí es sí'

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha insistido este viernes en reclamar la urgente modificación de la Ley del 'Solo sí es sí', una «cuestión escandalosa», ya que más de 370 agresores sexuales han sido excarcelados, incluyendo el caso conocido este viernes en Aragón.

«Es ilimitada la cascada de consecuencias dramáticas», ha alertado Vaquero en rueda de prensa, indicando que el violador que ha visto rebajada su condena «va a tener la posibilidad de solicitar una indemnización por la aplicación de esta ley».

«Lo primero fueron las rebajas de condena, luego las excarcelaciones, luego las indemnizaciones a los agresores sexuales y hemos avisado de lo que nos pone los pelos de punta: las posibles reincidencias», ha avisado la diputada del PP, quien ha recalcado que «cada vez que sale un agresor sexual a la calle se multiplican los casos».

Ha hecho hincapié en que esta ley afecta a muchas mujeres y menores, quienes «si ya fueron víctimas de estas agresiones, ahora tienen que soportar la revictimización ante la insensibilidad de un Gobierno que hoy sigue discutiendo si esta ley se modifica o no» a pesar de que el PP urge a reformarla.

Se ha quejado de que «el Gobierno de PSOE y Podemos no ha pedido perdón» y «ha insultado a los jueces y les siguen insultando, echándoles la culpa de la aplicación de la ley». Ha pedido a todas las fuerzas políticas aragonesas «que manifiesten de forma explícita su repulsa».

Vaquero ha criticado «que se recurra al engaño y la mentira», señalando que en la última sesión plenaria los grupos de PSOE y Podemos votaron en contra de una iniciativa del PP para revisar esta ley «y tuvimos que escuchar a Lambán decir que el PP se había negado a negociar».

Ha dicho que Lambán no estaba en el hemiciclo en ese momento y ha considerado que «o miente conscientemente o le mintieron desde su grupo contándole lo que había pasado allí», explicando que «el PSOE no presentó ninguna enmienda ni lo hizo posteriormente en una transacción, ni pidió la votación separada por puntos para poder llegar a un acuerdo», de forma que «el PSOE no tuvo en ningún momento intención de aprobar la iniciativa del PP».

«Cada día que pasa en vigor esta ley se multiplica la posibilidad de que se lleven a cabo agresiones sexuales», ha advertido Vaquero, quien ha concluido afirmando: «Hasta que no se lleve a cabo una modificación de esta aberración, que está provocando tanto daño a la sociedad y a las mujeres, no dejaremos de presentar iniciativas».