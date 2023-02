Más Madrid solicita que Dancausa y el director general de Glovo comparezcan en Asamblea por el acuerdo con la Comunidad

El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha registrado las comparecencias de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, y del director general de Glovo para España y Portugal, Diego Nouet, en la Asamblea de Madrid para que expliquen el acuerdo de colaboración entre el Gobierno regional y la compañía.

La consejera madrileña detalló este jueves en el Pleno de la Cámara regional, al ser preguntada por el diputado de esta formación Emilio Delgado, que el Ejecutivo última un acuerdo con Glovo para facilitar la entrega de comida a domicilio a personas vulnerables que, por razones de salud o movilidad reducida, no puedan recoger esos alimentos. Dancausa aseguró que se trata de un convenio de colaboración que no tiene ningún tipo de contraprestación económica, puesto que no es un contrato.

Tras ello, Más Madrid ha solicitado la comparecencia de la titular de Políticas Sociales y del director general de Glovo para España y Portugal en la comisión del ramo. «No compartimos este modelo 'low cost' y apostamos por empresas y entidades madrileñas que respeten la legalidad vigente y los derechos laborales. Hay algunas cuestiones que no ha aclarado la consejera», ha sostenido Delgado.

El parlamentario ha hecho hincapié en que «Glovo España acumula sanciones en firme, lo cual excluye, según la ley general de subvenciones, la posibilidad de poder presentarse o recibir contratos o subvenciones con la Comunidad de Madrid».

La plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros. La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 'falsos autónomos' y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

«Si no hay intercambio económico alguno, entonces deben aclarar quién va a colaborar con la Comunidad, pues al no ser una empresa prestadora de servicios de carácter finalista, estaría actuando como intermediadora entre la Comunidad de Madrid y trabajadores autónomos a los que no se sabe si les habrán preguntado para prestar este 'voluntariado'», ha expuesto Más Madrid.