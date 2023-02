Espadas reta a Moreno a un debate parlamentario monográfico sobre atención primaria: "Que coja el toro por los cuernos"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado este jueves partidario de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareciera «a petición propia» en el Parlamento andaluz en el marco de un «debate monográfico» para detallar «cuántos recursos extraordinarios va a poner y cómo va a organizar la Atención Primaria para que mejore» ese nivel de asistencia sanitaria en Andalucía.

«¿Por qué no coge (Juanma Moreno) ese toro por los cuernos?», se ha preguntado al respecto Juan Espadas en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras señalar que «ahora mismo hay un sentir generalizado» en Andalucía «respecto a la necesidad de recursos económicos para la atención primaria y la sanidad pública».

En esa línea, ha añadido que «estamos esperando que Moreno anuncie recursos extraordinarios para la sanidad pública, para que tengamos un médico en 48 horas o para que podamos mejorar las condiciones laborales, que es lo que están demandando pacientes o profesionales sanitarios», según ha remachado el líder socialista.

Juan Espadas ha remarcado al respecto que «los médicos están en la calle» en Andalucía, movilizándose «en todos los rincones» de la región, «en las puertas de los centros de salud», y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF «están reivindicando que lo que está poniendo la Junta en la Mesa Sectorial de Negociación para la Atención Primaria es absolutamente insuficiente para resolver el problema» de ese nivel de asistencia sanitaria.

Ha añadido que habría que «decirle a los ciudadanos que lo que fue una propuesta de acuerdo» entre la Consejería de Salud y «una de las organizaciones presentes en esa mesa sectorial --en referencia al Sindicato Médico Andaluz-- está por concretar de qué va», y «el resto de organizaciones no ha dicho que sea suficiente para resolver los problemas de la Atención Primaria».

Tras comentar que «a veces» cree que el presidente de la Junta «emplea mucho esfuerzo en querer parecer lo que no es», Juan Espadas ha insistido en abogar por «decirle la verdad a los andaluces», tras lo que ha admitido que este tema de la sanidad es «complejo», y se ha preguntado «por qué no va Moreno al Parlamento, hace un debate monográfico a petición propia, y dice cuántos recursos extraordinarios va a poner y cómo va a organizar la Atención Primaria para que mejore». ¿Por qué no coge ese toro por los cuernos?«, se ha preguntado el líder del PSOE-A antes de concluir subrayando que esta cuestión de la sanidad es »realmente ahora mismo el problema más grave que detectan los andaluces en su día a día".