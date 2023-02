El Pleno de Cibeles acuerda cesar a la directora de la Agencia Tributaria por las incidencias en el cobro del IBI

El Pleno de Cibeles ha acordado cesar a la directora de la Agencia Tributaria por las incidencias en el cobro del IBI, una decisión no ejecutiva que ha salido adelante con los votos de Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto, la abstención de Vox y el 'no' de PP y Cs.

Más Madrid y PSOE han presentado esta proposición conjunta. El portavoz de Hacienda del principal grupo de la oposición, Miguel Montejo, ha señalado las incidencias en «al menos 400.000 recibos solo en el IBI fraccionado en el pack de 2022».

«Hoy a las 8 horas la Agencia Tributaria de Madrid (ATM) tenía previsto girar el recibo que nos tenía que haber pasado en noviembre a los del pago fraccionado pero no ha podido ser. Son 398.000 recibos de 2022 por 24 millones que el Ayuntamiento cobrará más de dos meses y medio tarde. El de enero de 2023 lo pasaron el día 16 y no el 5 de enero, como estaba previsto, y además 500 recibos han sido recibidos duplicados y triplicados», ha descrito Montejo.

El edil de Más Madrid ha afirmado que no solo hay incidencias en el IBI sino también en la Plusvalía. «Si antes se tardaba 10 minutos en hacer la autoliquidación ahora son varios diario», ha aseverado, después de criticar a quien se le haya ocurrido «empezar a cobrar el IBI y la Plusvalía con un sistema que da errores».

"son los contribuyentes los que persiguen al ayuntamiento para pagar"

La portavoz socialista de Hacienda, Enma López, ha recordado que llevan «meses hablando del caos en la Agencia Tributaria, como recogen las actas», con «una bola que crece porque ya no son 34.000 los recibos no emitidos».

López ha advertido de las incidencias en los recibos del sistema especial de pago, que siguen esperando a que se giren los de diciembre, o los contribuyentes beneficiarios de bonificaciones por familia numerosa, que reclamarán a la Administración por ingresos indebidos sin que exista la suficiente plantilla para hacer frente a esta nueva carga de trabajo.

«No es la Agencia Tributaria de Madrid persiguiendo a los contribuyentes sino que son los contribuyentes los que están persiguiendo al Ayuntamiento para poder pagar», ha cuestionado la socialista.

"operaciones inmobiliarias bloqueadas"

Además Enma López ha puesto en acento en las operaciones inmobiliarias. «Los que venían a eliminar las trabas burocráticas... al no estar al corriente de pago porque no pueden pagar diciembre las operaciones se están bloqueando», ha destacado tras consultar, al igual que Más Madrid, con distintos notarios.

La delegada Engracia Hidalgo ha rechazado esta afirmación porque se ha puesto en contacto con los colegios de registradores y notarios porque «no tienen conocimiento de incidencias en los órganos de gobierno».

El concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha explicado su apoyo a la proposición, aunque inicialmente pensaba abstenerse, como «gesto político porque esto no funciona bien». En la misma línea ha ido la portavoz de Hacienda de Vox, Arantxa Cabello, porque «el funcionamiento no ha sido el adecuado y no solo en el IBI».

«No me siento cómoda porque empatizo con una funcionaria que sufre la responsabilidad de la parte política cuando la delegada, Engracia Hidalgo, no ha asumido sus responsabilidades», ha trasladado la edil Cabello.

"incidencias que estarán resueltas a 31 de enero"

La titular de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha comenzado su intervención detallando que la gestión informática de los tributos ha venido lastrada por «grandes limitaciones» desde 2006, cuando se empezó a apostar por una transformación tecnológica que lleva invertida más de 11 millones de euros «sin conseguirla» hasta ahora.

«Pero no se pidió el cese de ningún director general. Llegamos y la situación era compleja pero hay que ser valiente con un proceso tecnológico importante», ha declarado Hidalgo, que ha calificado de «incidencias» lo ocurrido con «34.000 recibos no mandados y en retraso en los últimos», incidencias que «estarán resueltas a 31 de enero».

Hidalgo, que pedirá «tantas disculpas como haga falta», ha aseverado que no habrá recargos para los contribuyentes porque se han adoptado medidas legales para ello, por lo que ha acusado a la izquierda de «mentir a conciencia». «Actuamos desde la responsabilidad sabiendo que las cosas son difíciles y no ocultando la cabeza gracias al trabajo, con 75 personas de incremento, cuando usted solo incrementaron la plantilla en diez», ha defendido.

La petición de cese "es indignante"

Engracia Hidalgo ha trasladado su apoyo a la directora de la Agencia Tributaria por su «generosidad al venir desde Zaragoza, por su valentía, por su liderazgo apostando en el Covid por el teletrabajo, por la solvencia técnica con unas bonificaciones que fueron copiadas y por el arrojo».

«Hemos devuelto a los madrileños 365 millones de Plusvalía. Con este trabajo hoy vienen y piden su cese, es indignante», ha calificado la delegada de Hacienda. «Tienen 100.000 peticiones de Renta Mínima paralizadas y no pasa nada», ha ironizado.