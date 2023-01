Pérez Garijo (EUPV) no se siente cuestionada y pide poner "lo político en el centro y lo personal en tercer plano"

La coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha negado este martes sentirse cuestionada por la dimisión en bloque de cinco miembros de la Ejecutiva y, al respecto, ha recalcado que la formación «es mucho más que sus cargos institucionales». «Cuando una organización es madura, y EU lo es, sabe poner la política en el centro y lo personal en tercer plano», ha señalado la también consellera de Transparencia, que ha descartado que estas dimisiones afecten a las negociaciones con Podem.

Los cinco dimisionados son la diputada autonómica y portavoz adjunta de Unides Podem en Les Corts, Estefania Blanes, los responsables en EUPV de Áreas, Cristian Veses; Elaboración Política, Antoni Llorente; Juventud, Andrea Pardo, y Memoria Democrática, Iñaki Pérez.

Pérez Garijo, en declaraciones a los medios en la rueda de prensa en la que ha presentado el nuevo portal de Memoria Democrática de la Generalitat, ha señalado que estas dimisiones son consecuencia del cese de Cristian Veses como subsecretario porque, ha afirmado, «en lo político aquí no hay ninguna diferencia», como le ha trasladado la propia Blanes.

Al respecto, ha defendido que dará «sin problema» las explicaciones «que tenga quedar» como le reclaman que haga en una convocatoria extraordinaria del Consell Polític Nacional, una reunión que convocará como marca los Estatutos, pero para la que todavía no hay fecha, ha explicado.

No obstante, ha justificado su decisión: «Los cargos de extrema confianza de la consellera son competencia de la consellera, hay determinadas responsabilidades y nombramientos que corresponden a quien tiene esa responsabilidad y eso yo creo que todo el mundo lo debe entender».

Además, ha insistido en varias ocasiones que EU es «mucho más que sus cargos y, aunque a veces se puede hacer mucho ruido, la fuerza de la organización es que tiene mucha trayectoria y su militancia es lo fundamental».

Garijo ha descartado asimismo que estas dimisiones cuestionen su liderazgo: «Acabo de salir elegida, con el 70%, el porcentaje más alto de toda la historia de EU, como candidata a la Generalitat y de todos los candidatos he sido la más votada», lo que «muestra una cohesión en lo político que es lo fundamental».

Primarias alicante y castellón

Del mismo modo, ha descartado que estas dimisiones afecten al resultado de las primarias en Alicante --en las que la cabeza de lista es Estefania Blanes-- y Castellón, que liderará Antoni Llorent al haberse presentado como única lista. «Eso está escogido en unas primarias y ahí no cabe más que respeto a lo que ha dicho la militancia y yo he sido la primera en dar apoyo a esas candidaturas, íbamos conjuntamente hace nada», ha recordado.

Por ello, ha pedido «centrarse en lo político y dejar lo personal en segundo o tercer plano: estamos centrados en hacer política y en prepararse para las elecciones municipales y autonómicas porque hay que continuar haciendo políticas para la mayoría social de este país».

Respecto a las conversaciones con Podem para las próximas elecciones, ha señalado que continúan pero ha defendido realizarlas «de la manera más discreta posible». Así, ha recordado que EU «desde siempre, no de ahora», ha apostado por «sumar con otras fuerzas políticas». «Siempre hemos dicho que queríamos una confluencia lo más amplia posible, Compromís dijo que no, y ahora estamos trabajando para hacerlo posible con Podem, por nosotros no quedará», ha recalcado.

En ese sentido, ha señalado que esas dimisiones no deberían afectar a la negociación con Podem porque EU «siempre ha respetado los procesos internos de Podem y siempre se ha mantenido al margen». «La mejor fórmula para blindar coaliciones es respetar lo que pasa en cada casa y, por tanto, esto no tiene que afectar nada».

Petición de consell polític

Por su parte, Estefania Blanes, en la rueda de prensa tras la Junta de Síndiques, ha hecho hincapié en que «los debates se han de mantener en los órganos que corresponda» y ha descartado entrar en los motivos que provocaron las dimisiones. Ha explicado que ha pedido la convocatoria extraordinaria del Consell Polític Nacional de EUPV, órgano del que sigue formando parte, con la voluntad de «debatir y hablar de manera tranquila y sosegada».

«Todo se tiene que hablar a nivel interno, no para hacer ninguna ruptura sino para reconstruir y poder aportar», ha defendido, y ha remarcado que continúa como la elegida en las primarias para ser la cabeza de lista por Alicante en las elecciones autonómicas. Además, Blanes ha querido dejar claro que las dimisiones no tienen por qué afectar a las negociaciones electorales con Podem porque «las organizaciones están por encima de las personas y los personalismos».

Del mismo modo, el responsable de Memoria Democrática de la formación y director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez, que ha comparecido en la misma rueda de prensa que la consellera, ha descartado dar más explicaciones porque no quieren que estas dimisiones tuvieran «una trascendencia mediática», sino «trabajar dentro de los órganos».

«Lo único que queremos es que hay algunos aspectos que no nos parecían lo más adecuados y queremos convocar los órganos para poder hablar y debatir sobre las decisiones que se han tomado tanto por tu parte como por la otra con toda la normalidad», ha apostillado.

Podem

Desde Podem, su coordinadora autonómica, Pilar Lima, no ha entrado en «procesos internos de otros partidos» y ha garantizado que seguirán «dialogando con la máxima discreción en los lugares pertinentes».