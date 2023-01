El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha reclamado «rigor» y «datos» que avalen las decisiones que se toman sobre el trasvase Tajo-Segura, al tiempo que ha instado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a que «no se equivoque de enemigo».

Así se ha expresado este lunes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la conferencia 'La Comunitat que viene', que ha impartido en el marco del desayuno 'Foro Alicante', y antes del encuentro de la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante.

En este sentido, ha reclamado «rigor», así como «el dato que avale las decisiones que se están tomando y que no se está haciendo». Al mismo tiempo, ha pedido que la Generalitat «deje de mirar al PPCV y deje de hablar de diálogo cuando lo que practica es la falta de diálogo dentro de la Comunitat».

«Es el PSOE el que nos quita el agua, que Puig no se equivoque de enemigo. Estamos para el rigor, que nos demuestren cuáles son las razones técnicas y reales que justifican todo esto que está ocurriendo. No hay derecho a lo que ocurre, estamos para defender nuestra tierra», ha aseverado.

En la misma línea, ha sostenido que «el rigor, la razón, los datos y los informes» están de su «lado». «No hay ningún solo informe, no lo hay, ni uno solo, que justifique lo que se está haciendo con el trasvase Tajo-Segura. Son todo reflexiones políticas de un partido que ha decidido que el trasvase es malo porque sí», ha enfatizado.

«Se trata de que no equivoquemos quién quien es el adversario y quién no nos está dando las razones suficientes. La razón está aquí. Estamos dispuestos a defenderla con la mejor de las predisposiciones, pero con toda la firmeza del mundo», ha recalcado.

Asimismo, durante la ponencia en el 'Foro Alicante', Mazón ha sostenido que «no se puede proponer una alternativa como la desalación masiva» pues considera que es «perjudicial». En este sentido, ha abogado por encontrar el «equilibrio» entre los cuatro caminos para el agua, como son los acuíferos, el trasvase, la desalación y la política de infraestructuras. «Uno no puede sustituir a los otros tres, porque estamos descompensando», ha subrayado.

«La desalación en su justo término y no puede ser dependiente del dedazo político de ahora subvenciono o ahora no. Al margen de lo mala que es para el medioambiente, genera dependencia política y el mango del grifo lo tiene quien no lo debe tener», ha expresado.

Igualmente, ha reiterado su crítica a la abstención de la Generalitat en el Consejo del Agua. En relación a las «acusaciones» al PP de buscar «rédito electoral» con el trasvase, ha apuntado que lleva cuatro años con este asunto. «No se equivoque de enemigo, que lo tiene en su partido. Ese famoso acuerdo, diálogo y buenas palabras, las tendríamos que tener dentro de la Comunitat Valenciana para salir hacia fuera con fuerza», ha espetado a Puig.