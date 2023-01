El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha criticado que la portavoz del PSOE, Lola Ranera, «busca paralizar» la construcción de la nueva Romareda al presentar un informe encargado a unos catedráticos de fuera de la ciudad «tendente a la desestimación de la alegación del Real Zaragoza sobre el nuevo estadio».

Serrano ha asegurado que la portavoz del grupo municipal del PSOE y candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, «lo hace por cobardía porque no quiere que consten sus palos en la rueda en el expediente de modificación del PGOU». Le ha recordado a Lola Ranera que lo podrá incorporar en el periodo de exposición pública a la modificación del PGOU que se abre tras la respuesta a la alegación del Real Zaragoza. «Que lo haga con valentía y no por detrás», ha instado.

En rueda de prensa, el titular de Urbanismo ha aseverado que el PSOE «va a intentar paralizar la construcción del campo de fútbol». Ha relatado que cuando el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, «dice lo que los aragoneses quieren oír, luego hace lo contrario y la candidata del PSOE es un mero instrumento en manos de las pretensiones de Lambán».

A su parecer, la candidata Lola Ranera entre estar bien con Lambán o defender los intereses de los zaragozanos «opta por lo primero», ha resumido.

Serrano ha insistido en que este «movimiento» del PSOE se produce fuera del expediente de modificación del PGOU con el informe de dos catedráticos que «ponen en solfa tanto el informe de IDOM, como el de la Universidad de Zaragoza» que analiza si el viable la cesión del estadio a 40 o 75 años.

«O Ranera miente o lo que ha presentado no tiene rigor. O lo encargó de forma previa al informe de la UZ o con absoluto desconocimiento trata de incorporar algo que no puede ser». Al respecto, Serrano ha recordado que en el periodo de exposición pública hubo 15 días para alegar y el PSOE no lo hizo, lo que a su entender revela que «no lo ha hecho porque actúa con cobardía y no quiere que, por escrito, consten las intenciones del PSOE de bloquear la construcción del campo de fútbol hasta que no pasen las elecciones».

"gravísimo"

Para Serrano es «gravísimo» porque se va a dos universidades fuera de Zaragoza a que elaboren un informe y le ha preguntado a Ranera por qué no lo ha presentado como una alegación a la modificación del PGOU. Ha apostillado que también es «gravísimo» que a un informe de la UZ quiera contraponer un informe de catedráticos de la Universidad de Sevilla y Extremadura.

«Si el PSOE --ha dicho-- tiene el mínimo respeto por la ciudadanía y los funcionarios en el periodo de alegaciones deberá comparecer y alegar contra la alegación del Real Zaragoza y que los técnicos hagan la evaluación correspondiente».

«La pretensión --ha añadido-- del PSOE de que los zaragozanos vayan a las urnas de que se olviden de que lo que piden que es el nuevo estadio y ponga en riesgo la inversión de 140 millones y que en 2030 sea sede del mundial de Fútbol poniendo en riesgo la captación de fondos y la candidatura de la ciudad es gravísimo y revela que solo le guía el interés de Lambán».

A colación, ha afirmado que «todo el PSOE se ha puesto al servicio de Lambán», pero ha advertido de que el Gobierno de Zaragoza «defenderá que una inversión de primer nivel para la ciudad siga adelante». «Si tenemos mayoría suficiente lo haremos, que se haga el equipamiento y no se perderá ni una sola oportunidad aunque Lambán haya decidido lanzar rayos y centellas contra el Ayuntamiento de Zaragoza».

Antes de concluir le ha pedido al PSOE que «salga de sus intereses endogámicos» y ha apostillado con la expresión: «El PSOE intenta remar en un botijo, pero defenderemos los intereses de la ciudad».