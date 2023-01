El portavoz de la Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar, Dris Mohamed Amar, ha mostrado públicamente el dolor de toda su gente ante «este atroz acto», condenando «rotundamente» el asesinato cometido «contra una persona de paz», en referencia al sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras, y ha asegurado que nadie en la comunidad musulmana conocía al terrorista y que «parece como si esa persona fuese enviada aquí concretamente para este acto».

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que el atacante «llevaba tiempo viviendo aquí» pero no se relacionaba «con la mayor parte de la sociedad», por eso, ha deseado que este acto «no ponga en tela de juicio la convivencia que se respira y se vive en Algeciras», ya que en la ciudad existe «una auténtica hermandad» con familias mixtas entre cristianos y musulmanes. «Nos sentimos doloridos», ha añadido.

El portavoz de la comunidad musulmana en la comarca ha puesto el acento en los mensajes de odio que están observando en espacios como redes sociales, que están «hirviendo» con mensajes negativos «hacia una comunidad entera por culpa de un individuo». En ese sentido, ha advertido que en países como Estados Unidos se producen tiroteos «que masacran a 250 personas y ni se culpa a la etnia ni a la religión ni nacionalidad del asesino».

«Es un loco que no representa al Islam ni representa a los musulmanes y no es en nuestro nombre porque eso no existe en la religión islámica. Matar a personas inocentes no está permitido, no puedes arrebatar una veda vida ajena inocente», ha aseverado.

"los terroristas no tienen cabida aquí"

Mohammed Mokaddem, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar y responsable de una mezquita cercana a la iglesia de La Palma, ha asegurado que «los terroristas no tiene sitio en España ni en ningún ningún lugar del mundo» y se ha mostrado consternado y «sin palabras» ante la noticia del asesinato del sacristán David Valencia.

Al igual que el portavoz de Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar, se ha desvinculado de cualquier cercanía con el detenido por los ataques a dos iglesias en el municipio de Algeciras. «No tiene nada que ver con nosotros y lo condenamos y lo rechazamos», ha dicho, a la vez que ha mandado condolencias a los familias y amigos de la víctima.

Mohammed Mokaddem ha manifestado su apoyo «como parte de la sociedad», indicando que «cualquier cosa mala que pase, nos toca también a nosotros». En ese sentido, ha lamentado que «quien pagará la factura más alta» por estos hechos será la comunidad islámica al ser el detenido «de nuestra raza», pero ha asegurado que «no lo conocen». «Llevo aquí desde el 2004, mis hijos han nacido aquí y gracias a Dios no ha sido una persona conocida de toda la vida», ha expuesto, añadiendo que «nos ha destrozado el sacrificio que llevamos construyendo con todas las culturas y todas las religiones durante años para vivir en paz».

El representante islámico ha pedido demostrar «más fuerza y apoyo» entre la ciudadanía de Algeciras porque «los terroristas no tiene sitio aquí, en España, ni en ningún lugar del mundo».