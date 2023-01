El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP), convocante de la huelga indefinida que comenzó el pasado viernes en Andalucía, ha afirmado este miércoles que «no vale todo» y, «por ahora» no se siente representado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que ha frenado la huelga del viernes día 27 tras llegar a un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Así, en un comunicado, el SMP ha recordado que ellos mantienen su huelga y tiene previstas concentraciones en diversas ciudades y pueblos de Andalucía. «Hay otros médicos en Andalucía que ya estamos en huelga», ha apuntado para añadir que evaluarán la situación cuando tengan información sobre lo acordado por los otros.

"Aún no somos multitud pero somos bastantes, suficientes para alzar la voz, y muy motivados como para mantenerla en el tiempo porque

amamos nuestro trabajo y no queremos que desaparezcan las figuras del médico de familia y del pediatra de Atención Primaria", ha subrayado.

Ha defendido que quieren llegar con su trabajo «a todos los andaluces y hasta el último rincón», pero «bien hecho». "A nosotros, no nos vale todo, a nuestros pacientes tampoco. De nada sirven millones

de atenciones si en ellas no hay calidad y no resolvemos a nuestros pacientes sus problemas de enfermedad y les ayudamos a cuidar su salud", ha recalcado.

Ante esta situación, el sindicato SMP sigue a la espera de que la Junta de Andalucía «se siente a escuchar y negociar con sus médicos en huelga» y ha considerado «inaudita» la postura que han tomado. «No es nada nuevo, están haciendo lo mismo que hizo el PSOE cuando gobernaba y que tan malos resultados les dio en su momento», ha lamentado.

En este sentido, ha advertido que los médicos ya están «curtidos en la sordera endémica de aquellos que llegan al poder». "Será porque ellos no usan o dejan de usar la sanidad pública o reciben un trato de

favor cuando la usan, y no ven lo que vemos y sufrimos el resto, médicos y pacientes, todos los días", ha reprochado.