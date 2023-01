El 67,1% de hogares madrileños tuvo algún problema de salud mental: más de la mitad por ansiedad y trastorno de sueño

El 67,1% de los hogares madrileños reconoce que alguno de sus miembros ha sufrido algún problema de salud mental en el último año, con la depresión y la ansiedad como principales focos por encima de la mitad de los consultados, según un informe del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) presentado este miércoles.

El estudio 'Grado de preocupación e incidencia de los problemas de salud mental entre los madrileños' ha sido realizado entre un millar de personas mayores de edad mediante encuesta telefónica realizada en el mes de octubre. Del total, el 52,9% eran mujeres, el 41,8% contaba con hijos en el hogar (1,7 de media), el 49% residía en la capital y la edad media era de 49 años.

En sus conclusiones, el estudio refleja que el 67,1% de los hogares han sufrido en el último año problemas de salud mental, una cifra «escandalosa», según ha destacado la portavoz y tesorera del CODEM, Mar Rocha. De ellos, la ansiedad, con el 51,5%, los trastornos del sueño, con el 51%, y la depresión, con el 31,6%, son los problemas más presentes.

Durante la rueda de prensa para presentar las conclusiones se ha destacado que estos problemas aparecen principalmente entre las mujeres y se incrementan en situaciones de familias con dificultades para llegar a fin de mes. Miriam Alonso, enfermera especialista y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), ha llamado la atención sobre la perspectiva de género.

«Son las mujeres las que padecen más problemas o al menos lo comunican. Pensamos que es importante poner el foco en los hombres, que llegan a nosotros las situaciones más graves y con dificultad en el abordaje», ha explicado, llamando también a tener en cuenta el papel de las mujeres cuidadoras y la sobrecarga que sufren.

En cuanto a las condiciones económicas, esta profesional ha indicado que muchas personas se ven desbordadas por no tener herramientas para abordar los problemas del día a día y no se da cuenta del problema mental. «No le damos la importancia que realmente tiene y cuando llega a consulta el problema es ya muy grave», ha advertido.

Depresión y ansiedad, mayor seguimiento

La depresión y la ansiedad son los problemas mentales con mayor seguimiento sanitario en los hogares, con un 82% y un 72,8%, respectivamente. En el caso de los problemas de trastornos de sueño, baja al 58%.

La incidencia de los problemas analizados se eleva a medida que sube la edad de los hijos en el hogar, mayoritariamente según se llega a la adolescencia, y aumenta también en el caso de hogares con mayores dificultades económicas.

En estos casos, el estudio detecta una incidencia algo mayor en los problemas de salud mental en los hogares de la capital, con un 68,4% en Madrid frente a las localidades de fuera de la región, con un 65,9%. Además, se mantiene la correlación entre la incidencia y la situación económica del hogar, de modo que los problemas aumentan su presencia con las dificultades económicas (un 59,6% en hogares que llegan con facilidad a final de mes frente al 76,3% en domicilios que llegan con dificultad).

El 78,5% de los consultados asegura sentirse preocupado por algún problema de salud mental, con un 42,3% que se identifica como muy preocupado. Principalmente, con un 67,2%, en casos de ansiedad (31,5% mucho); un 66,4% en casos de depresión (30,4% mucho); y un 57% en casos de trastornos del sueño (un 57%, mucho).

En este caso, las mujeres identifican más que los hombres la preocupación por los problemas de salud mental dentro de los hogares -un 48,6% frente a un 35,2%--, mientras que, por el contrario, los mayores de 65 años son los que menos identifican esta preocupación en sus hogares.

En general, fuera de la ciudad de Madrid hay un porcentaje algo mayor de hogares preocupados por los problemas mentales que en la capital -41,3% frente al 43,2% de otros municipios--, y esta preocupación aumenta de manera significativa a medida que disminuye la capacidad económica del hogar -37,2% frente al 55% de hogares con dificultades--.

En este contexto, la ansiedad es el problema que más incide y preocupa en los hogares madrileños, mientras que en el caso de la depresión, la incidencia se sitúa por debajo de la media aunque posee un similar grado de preocupación. En el caso de los trastornos del sueño, la incidencia está por encima de la media pero preocupa menos que el resto de problemas.

Suicidios y adicciones en jóvenes

En este marco, Rubén Chacón, enfermero especialista en Salud Mental, ha subrayado el incremento que se ha detectado en las consultas de intentos de lesiones autolíticas y adicción a las tecnologías en población infantojuvenil, con incremento de suicidios y trastornos alimentarios.

«Ante ese aumento se necesitan mayores recursos, primero desde lo comunitario, también hospitalario, pero poniendo el foco en una atención más continuada y acortar listas de espera», ha defendido.

Así, desde el CODEM se ha incidido en la necesidad de aumentar los recursos humanos en la atención de los problemas de salud mental en todos los niveles asistenciales, con una ratio en Madrid de enfermeras muy por debajo de las cifras de la Unión Europea.

Según los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), a final de 2022 había 315 profesionales contratadas como especialistas en Enfermería de Salud Mental y otras 63 en formación. Según el CODEM, la ratio de enfermeras es de 1 enfermera especialista por cada 40.000 habitantes.

En este marco, el Colegio defiende que se necesitaría un mínimo de 10.000 enfermeras en la Comunidad de Madrid en todos los niveles asistenciales. «Recogemos a diario listas de espera crecientes y recursos colapsados. No hay recursos suficientes no lo eran antes de la pandemia y ahora queremos poner el foco en aumentar los recursos, no solo momento presente, sino futuro, porque lo vamos a necesitar todos, sobre todo esta función preventiva», ha subrayado Mar Rocha, que ha censurado que Madrid apuesta por «un modelo hospitalocentrista frente a una Atención Primaria que cada día se desgasta más».

En esta línea, se ha defendido combatir el estigma de la salud mental y visibilizar la figura de la enfermera especialista. «En el CODEM preocupa que la salud mental se convierta en una moda pasajera; hay que poner el foco y no dejarlo pasar para poner recursos», han destacado.

En este marco, el Colegio ha subrayado la necesidad de más presencia de enfermeras especialistas en Salud Mental en todos los niveles asistenciales el pleno reconocimiento de sus competencias. Al hilo, ha reclamado que se planifique el número de plazas ofertadas, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de cuidados en la salud mental. «Uno de cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida», han advertido.

Finalmente, De la Rocha ha indicado que hay pocas enfermeras escolares y, además, al depender de la Consejería de Educación, existe una desconexión con el sistema sanitario, en un momento además de mayor incremento de problemas mentales entre la población infantojuvenil.