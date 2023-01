Comienza la manifestación en plaza Sant Jaume de Barcelona por la educación y sanidad pública

La manifestación de sindicatos educativos y los sanitarios que forman parte de la Mesa Sindical de Salut para reclamar mejoras laborales para los profesionales y para reivindicar los servicios públicos ha comenzado este miércoles a las 11.30 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en el marco de la primera jornada de huelga de la educación catalana y la segunda de sanidad.

Los manifestantes han gritado lemas como 'Revertid los recortes o huelga, huelga, huelga', 'Educación y sanidad pública y de calidad', 'Pública sí, privada no' y 'No, no, no a la privatización', y llevaban pancartas en las que se podían leer frases como 'Salvemos los servicios públicos, defendamos la educación y la sanidad', 'Por una educación verdaderamente inclusiva', '100% jornada, 100% salario personal PAS' y 'Bye bye Cambray'.

Los participantes, entre los que estaban también Sindicat d'Estudiants, el SEPC y Marea Pensionista, harán su recorrido desde la plaza Sant Jaume de Barcelona hasta las puertas del Parlament, donde este miércoles se está celebrando el pleno y la sesión de control al Govern.

La educación catalana afronta esta semana dos jornadas de huelga este miércoles y jueves convocadas por los sindicatos Ustec·Stes, CC.OO., la Intersindical-CSC, CGT, UGT y Aspepc·Sps --este último ha convocado el primer día y apoya el segundo--, para conseguir mejoras laborales para los profesionales del sistema.

Estas movilizaciones de educación se producen la misma semana que los paros de sanidad, convocados por Intersindical --24 y 25 de enero--, y Metges de Catalunya --25 y 26--, y este mismo miércoles ha habido una manifestación convocada por este último sindicato a las 10 horas, que ha marchado desde la Conselleria de Salud hasta la Estación de Sants de Barcelona, para exigir mejoras laborales para los profesionales sanitarios.