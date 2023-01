La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha aseverado que el PP, en caso de llegar al Gobierno, «no tardará ni un solo segundo a darle una vicepresidencia a un maltratador si tiene la oportunidad», en referencia al candidato de Vox a la Generalitat.

Así se ha pronunciado Robles durante su intervención en la sesión del control al president, Ximo Puig. La síndica ha criticado al candidato de Vox, Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia psíquica contra su mujer. «Esa es la alternativa que está proponiendo el PP», ha aseverado.

Además, ha señalado lo que ha «permitido ver» los 20 años de gobierno del PP, y les ha reprochado que haya tres expresidentes 'populares' o condenados o en juicio «por corrupción». Así, ha dicho sentir «vergüenza ajena» por las críticas del PP al Botànic y por su intento de relacionarlo con el caso Azud: «Ayer salió condenado el 'yonki del dinero', que lo puso el PP en todos los sitios».

También se ha referido a las políticas sobre el aborto de Vox en Castilla y León: «Mírenme a los ojos. Soy madre de dos hijos, yo sé perfectamente lo que es un embarazo, no como el vicepresidente de Castilla y León que no tiene ni idea de los derechos de las mujeres. No vamos a dar un paso atrás por los derechos que nos han costado sangre, sudor y lágrimas».

Por otra parte, ha inquirido a Puig por la hoja de ruta del Botànic en lo que resta de legislatura, y ha instado a ejercer un gobierno de manera más atrevida, algo que cree que podrán hacer a partir de las elecciones, cuando la izquierda obtenga una «mayoría más amplia».

Puig ha señalado que este gobierno ha producido un cambio «en términos sociales»: «Históricamente siempre se había dicho que los partidos progresistas gestionaban mejor el área social pero no la económica, y este gobierno ha sido un éxito que todos los indicadores están mejores».

En este sentido, ha insistido en que la Generalitat ha generado «confianza» en los últimos años, con ocho presupuestos, que ha permitido «ganarle la partida a Alemania» en la instalación de la gigafactoría de Volkswagen.