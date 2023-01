El exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, ha asegurado este martes que recurrirán la condena a siete años y diez meses de prisión que le ha impuesto la Audiencia de Valencia en el primer juicio por esta macrocausa, el relativo a adjudicaciones irregulares de Thematica. Benavent ha confiado en no ingresar en prisión y ha admitido que no se esperaba este fallo.

La primera sentencia del caso Imelsa se ha hecho pública este martes --la vista se celebró entre mayo y junio de 2022-- y coincide con la celebración del segundo juicio, por las piezas B y F, relativas a los presuntos 'zombies' en la extinta empresa pública de la Diputación de Valencia y de Ciegsa. Entre otros acusados, además de Benavent, ahora se sienta en el banquillo el expresidente de la corporación provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus.

«La verdad es que no me lo esperaba», ha dicho el exgerente de Imelsa en atención a los medios, ya que la condena se acerca a los ocho años, que era lo que solicitaba Fiscalía Anticorrupción. «No ha habido ninguna consideración, cuando en este juicio no tenía ni escrito de defensa porque no fue todo lo correcta que debería de haber sido», ha apuntado en referencia al cambio de letrado defensor.

Por ello, ha reconocido que no se esperaba que «esta 'castañá'» y ha recalcado que la sentencia se haya hecho pública hoy, cuando él debía declarar en el segundo juicio. «Yo no creo en las casualidades, para mí todo es causal; me tocaba declarar y la han publicado hoy, qué justo».

En este sentido, ha avanzado que recurrirán el fallo porque el tribunal no admitió muchas de sus alegaciones y pruebas y «porque hay muchas cosas que no están nada claras». Según su versión, entonces no tuvo «la mejor estrategia de defensa y a las pruebas me remito» y ha incidido en que no hubo «cadena de custodia» de los audios soporte de la causa y sí una «manipulación».

En todo caso, ha confiado en no tener que entrar en prisión. «No quiero que ingresen muchísimos; quiero que ingresen los que sean malos», ha apuntado Benavent, quien ha subrayado que le han pedido «ocho como si quieren pedir 800, no pasa nada».

El 'yonki del dinero' ha señalado que actualmente su relación con Rus es «cordial, de hola y poco más» y asegura que ha «destrozado» tanto a él como «a muchos» --en alusión a cuando empezó a declarar y aseguró que iba a sacar «mierda a punta pala» al inicio del caso--. «Hemos destrozado a muchísima gente, vuelvo a pedir perdón», ha reiterado, aunque ha responsabilizado a su defensa de entonces, que quería «intencionadamente salpicar y perjudicar al mayor número de personas y eso no puede ser».

Por su parte, su actual letrado, Juan Carlos Navarro, se ha congratulado de que en este primer fallo han logrado parte de una absolución --por la parte de malversación de fondos públicos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008-- y ahora intentarán que se repita con el resto de apartados.

Por tanto, presentarán un recurso contra la sentencia de la Audiencia que fundamentarán en la «ilegalidad de la prueba utilizada para mantener la acusación», que es el pen drive que en su día aportó la exdiputada de EUPV y actual consellera de Participación, Rosa Pérez. Para el abogado, la sala, que ha rechazado la petición de nulidad de las grabaciones, «no ha entrado sobre lo planteado de la violación del derecho al entorno virtual».

Esa supuesta ilegalidad en la obtención de la prueba del pen drive también lo planteará en la vista que se celebra en estos días y ha descartado que su cliente entre en prisión porque esa medida cautelar ese acuerda ante la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia y Benavent «está compareciendo todos los días y lo está haciendo toda la instrucción».