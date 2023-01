Zamora (PSOE): "El PP utiliza la pobreza con fines electorales y vota no a mejorar la calidad de vida de las familias"

La portavoz de Ciudadanía y Derechos Sociales del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha criticado la «visión interesada» del Partido Popular en relación con la situación de la pobreza en Aragón y ha lamentado que «la utilice con fines electorales mientras vota no a todas y cada una de las medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias aragonesas».

Además, ha insistido en que la protección social y la reducción de la desigualdad «han sido dos prioridades» para el Gobierno de Javier Lamban y también para el Gobierno de Pedro Sánchez «y los datos así lo demuestran».

Así, Zamora ha recordado que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha incrementado su presupuesto en 114 millones desde 2015 y que el gasto por habitante en servicios sociales en Aragón está por encima de la media y por encima de comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, Galicia o Madrid, y que esta última «es la que más recorta el gasto social».

Por ello, la diputada socialista ha concluido que «es la falta de argumentos la que les obliga a instalarse en el ruido para intentar oscurecer las medidas del Gobierno y esconder su actitud, que no es otra que estar siempre del lado de las mismas familias, de las más privilegiadas».

Pilimar Zamora ha ironizado respecto a la actitud del PP: «Dicen estar preocupados por la situación de las familias en nuestro país y denuncian que pierden poder adquisitivo a la vez que votan no a la actualización de las pensiones y por tanto a la subida del 8,5 por ciento de las mismas; votan no a la subida del SMI y votan no a la bajada del IVA de la factura de la luz o del gas y a la limitación del precio de los alquileres», ha señalado.

La portavoz socialista de Ciudadanía y Derechos Sociales ha rebatido además la afirmación del PP de que Aragón es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan. «No es cierto --ha sentenciado-- pero votan no a la bajada de impuestos del Gobierno de Javier Lambán que beneficia al 99% de los ciudadanos o cuando el Gobierno de España propone subir los impuestos a las grandes compañías».

Ingreso mínimo vital

Otras de las contradicciones de los populares señaladas por Zamora es que «dicen que el Ingreso Mínimo Vital es insuficiente, pero votan no a incrementarlo un 15 por ciento como también votaron no a subir las pensiones no contributivas».

Por todo ello ha lamentado que oír al Partido Popular hablando de desmantelamiento de la política social «es sonrojante» porque mientras tuvieron la oportunidad de gobernar «intentaron derogar el Ingreso Aragonés de Inserción y muestran desde la oposición la misma actitud de abandono hacia las familias más vulnerables».

Hoy, ha explicado Pilimar Zamora, pese a que la situación es difícil, de que hemos pasado una pandemia y estamos inmersos en una guerra, «las familias cuentan con el mayor escudo social de la historia porque nunca se han atendido a tantos beneficiarios y nunca se ha ejecutado tanto dinero público en protección social».

Y para refrendar sus afirmaciones ha citado una serie de datos, porque según ha dicho «los datos son tozudos y por ello el PP sólo utiliza argumentos y palabras huecas». Así, del Ingreso Mínimo Vital se benefician 40.917 personas en Aragón, a las que hay que sumar las más de 3.000 personas que perciben ayudas como la Ayudas de Integración Familiar.

Y en 2021 y según la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el INE, «Aragón fue la tercera comunidad autónoma con menor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social mientras que el 'milagro andaluz', que es el modelo de Azcón y que tanto le gusta al PP, casi duplica prácticamente el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social de Aragón».