El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha anunciado este jueves que esperará a decidir si concurre a las primarias internas para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, después de que la Comisión Ejecutiva haya acordado esta tarde mantener el recurso contra la sentencia judicial que anuló los resultados del XV Congreso.

«Tengo que pensármelo», ha declarado a los medios de comunicación Arturo Aliaga tras presidir una reunión de la Ejecutiva que ha durado dos horas y en la que 18 de sus 25 miembros han acordado mantener el recurso, votando en contra Aliaga y otros nueve miembros.

Ha añadido: «Yo tomaré las decisiones mucho más meditadas porque esta es la segunda deslegitimación», recordando que el Rolde de Jóvenes del PAR celebró un congreso con nueve participantes en contra de su opinión y ahora la mayoría de la Ejecutiva mantiene el recurso sin su apoyo. «Primero tengo que ver qué estrategia electoral se define, hay que ver todo».

Arturo Aliaga ha defendido «la prudencia», ha recordado que la misma Ejecutiva le propuso que se presentara como candidato a la Presidencia del Ejecutivo y ahora se posiciona en su contra, por lo que ha celebrado su decisión de no anunciar su candidatura.

En cuanto a la campaña electoral, la Ejecutiva ha acordado reunirse otra vez en los próximos días. «Organizar toda la estrategia electoral con un partido que ha presentado un recurso no sé si será bueno o malo», ha dicho Aliaga, haciendo notar que «no sabemos si en abril en la Audiencia se invalida todo» con la revisión judicial del recurso.

«La decisión que nos convenía era ir a las elecciones con un Congreso que nos convendría a todos y en febrero presentar las candidaturas», ha considerado Aliaga.

Legitimado

«Yo me veo absolutamente legitimado, siempre he defendido que hay que cumplir la sentencia, que era beneficiosa para el PAR», ha manifestado Aliaga, lamentando que «ahora se abre otro proceso de mucha más incertidumbre» y «ahora vamos a ver cómo evoluciona todo esto».

«Yo soy el presidente del partido hasta que haya un nuevo presidente y tengo que cumplir mis obligaciones; en el momento en que haya otro presidente me iré».

«Dije que me presentaría a unas primarias con un partido que se suponía que no estaba judicializado, pero ahora hay una incertidumbre mucho mayor», ha comentado Aliaga, quien ha recordado que el militante Xavier de Pedro, que impugnó el XV Congreso en la instancia judicial, «puede sumarse» al recurso.

Asimismo, ha expresado: «Yo fui elegido en un congreso y en este caso no sabemos si esta Ejecutiva es provisional, ambulante o medio pensionista» porque no se ha resuelto el caso en la instancia judicial, añadiendo que no puede «eludir» su responsabilidad y que ganará o no el próximo Congreso.

Ha subrayado que Alberto Izquierdo sigue siendo secretario general del PAR y ha rehusado contestar una pregunta sobre si piensa destituir a más miembros críticos del PAR con cargos institucionales.

Ha explicado que la decisión de cesar al secretario general, Alberto Izquierdo, como vicepresidente de la DPT se debe al recurso presentado --que ahora se mantiene--.

«La sensación que tengo es que estoy en el Gobierno, soy vicepresidente, que es lo de menos», ha aseverado, insistiendo en que «con esta decisión se emprende un partido más dificultoso en la imagen, las candidaturas y las consecuencias económicas».

A Aliaga le resulta «sorprendente» que el juez tenga un escrito suyo solicitando aclaraciones para aplicar la sentencia y otro escrito de Izquierdo recurriéndola.

El presidente del PAR convocará una Ejecutiva para decidir sobre las primarias. «Si se abre la vía de un recurso y va a la Audiencia ¿tiene sentido que yo pida aclaraciones de la sentencia?», se ha preguntado.

Decisión mayoritaria

Por su parte, Alberto Izquierdo ha aclarado: «No se impone ningún sector», sino que «la Ejecutiva del PAR» se ha pronunciado. Ha expuesto que el PAR «no lo hizo mal» en el XV Congreso y ha recalcado que «no se tiene que ir nadie» y que «jamás» pedirá a nadie que se marche de la dirección del PAR.

«Al final lo que se ha hecho es plasmar una decisión mayoritaria, no hay vencedores ni vencidos», ha continuado, apostando por celebrar primarias antes de que termine febrero para «dar certidumbre a la gente que se tiene que presentar a las elecciones».

«Yo no puedo decir a Aliaga si se presenta o no», ha manifestado, indicando que «es una cuestión de voluntad, no de un cartel» y que «todos los militantes que quieran presentarse a las primarias lo podrán hacer si les dejan», a lo que ha añadido que el PAR debe ser «la alternativa de centro, libre y aragonesista» sin ser «la muletilla de nadie».

«No sé si me presentaré o no me presentaré», sino que él quiere que se pueda conseguir que se presente a las primarias quien quiera. «Todo el mundo tiene derecho a hacerlo, por qué no».

Izquierda ha lamentado: «Nadie de mi partido me ha dado una explicación» del cese como vicepresidente de la DPT. Ha avanzado que más de 60 concejales y alcaldes firmarán un documento próximamente. «No he hecho nada desleal», ha enfatizado, agregando que estará al lado de Aliaga «si él quiere», aunque ha considerado que su cese ha sido «una barbaridad».

«No solo se cesa a un vicepresidente», sino también a todo su equipo y «se desarticula un órgano de gobierno que ha funcionado como un reloj». Ha comentado que varios miembros de la Ejecutiva han pedido su restitución en el cargo y «no ha respondido».