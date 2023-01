La mayoría de la Ejecutiva del PAR, 18 de sus 25 miembros, ha recurrido este lunes la sentencia judicial que anula el resultado del XV Congreso. Por su parte, el presidente de la formación, Arturo Aliaga, ha advertido que el único legitimado para presentar el recurso es él, como líder de la formación.

Arturo Aliaga ha anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la mañana de este lunes se ha remitido un escrito «firmado por las personas que están conmigo» al secretario general de la formación, Alberto Izquierdo, para informar de que la legitimidad para presentar un recurso corresponde al presidente.

Asimismo, el presidente del PAR ha indicado que también ha enviado otro escrito al juez para informarle de su voluntad de cumplir la sentencia. «Lo dije desde el primer día, quiero cumplir la sentencia», ha remarcado Aliaga, argumentando que, por ese motivo, ha pedido aclaraciones a la autoridad judicial, «porque soy un hombre de legalidad».

«También le he comunicado al juez en el escrito que el recurso que le quiere presentar no se quién del PAR es ilegítimo, para que sea conocedor de la situación», ha aclarado Aliaga. Igualmente, se ha referido a los apoyos que ha recibido «por parte de personas que están en la Ejecutiva y por otras muchas del territorio», reconociendo su labor como presidente del partido.

"inhumano y cruel"

Aliaga ha considerado «inhumano y cruel lo que se me está haciendo como persona y a mi familia», añadiendo que ha atravesado complicaciones médicas, a causa de la enfermedad oncológica que padece y un contagio por coronavirus, entre otras cuestiones, durante los últimos días de diciembre y hasta principios de enero de 2023.

«El 30 de diciembre publicaron --los críticos del PAR-- una carta inhumana en la prensa, por parte de una persona que no está en el partido desde 2010, y ahora piden mi dimisión», ha lamentado Aliaga, que ha añadido: «No se lo que tengo que hacer con el estrés que están causando a mi familia».

No obstante, ha asegurado que defenderá el honor del partido por encima de todo. «Digo, dije y diré que esa sentencia se va a cumplir, pero si me quieren echar como presidente del PAR, que valoren lo que están haciendo, porque no se si será fácil deshacerse de un presidente elegido democráticamente en un congreso con el 80 por ciento de los votos y con el 51,2 por ciento en el otro».

«Si el juez ha tumbado el XV Congreso en la sentencia, se repite, porque si se ha hecho algo mal hay que corregirlo», ha manifestado. Asimismo, ha declarado que está valorando convocar a la Ejecutiva, una decisión que tomará de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos que se produzcan este lunes, tras recurrir la sentencia el sector crítico del PAR, según han confirmado a Europa Press el secretario general de la formación, Alberto Izquierdo.

Igualmente, ha afirmado que está «afectado, incluso en mi salud, pero no voy a doblar la rodilla de los que quieren manchar la imagen del partido y no cumplir una sentencia que condena porque algo se hizo mal».

Convocar un congreso

Por otro lado, se ha referido a su intención manifiesta de convocar un Congreso --previsto para finales de enero--, aunque ha subrayado que «es un acto formal», porque hay que notificar la fecha, quién participa y cuál es la comisión organizadora.

«No voy a cumplir la sentencia sin la absoluta seguridad de que hago las cosas bien», ha dicho, afeando que «la otra parte --el sector crítico del PAR-- anda por ahí amenazando».