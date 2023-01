El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, coincide en las últimas críticas --caso del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page-- que se le han hecho a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y asegura que «efectivamente, lo que se desea es usar en determinados espacios del país a las universidades como instrumentos políticos al servicio de cuestiones que podrán o no ser constitucionales». «La LOSU se ha hecho para los intereses de unos pocos, para que hagan de su capa un sayo», se lamenta Castro en una entrevista con Europa Press.

El mandatario manchego ha advertido de que llevará la Ley al Constitucional si finalmente permite a los claustros de las universidades poder hacer «pronunciamientos ideológicos». «Esto es grave», ha alertado García Page. La norma ha sido aprobada ya en el Congreso con 176 votos a favor, justo el número de apoyos mínimos necesarios para sacar adelante una norma orgánica. Ha contado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDECat, PNV y Teruel existe. Junts, Bildu y Coalición Canaria se han abstenido. Tiene que pasar ahora el trámite del Senado.

Para el rector de la US, las enmiendas «han empeorado el texto», que «nos alumbra un futuro bastante incierto, complejo y comprometido». Castro insiste en que la nueva ley nace sin «consenso», «en absoluto» garantiza la financiación de las universides y el «diagnóstico» que hace «no muestra la realidad» del sistema nacional. Pone como ejemplo la situación de los profesores asociados que «son un problema en aquellas regiones de España donde deliberadamente han tenido una política concreta y ahora tienen un problema. Pero lo tienen ellos, no el resto del Estado español», argumenta.

Sobre la autonomía universitaria, el rector de Sevilla deja claro que la LOSU «confunde deliberadamente» este concepto con el de «desregulación» del sistema, «que es lo que se pretende». En este punto, habla sobre el sistema de elección a rector, que la nueva norma plantea que sea por sufragio universal. En la US elige el Claustro, cuyos miembros son, a su vez, elegidos por toda la comunidad universitaria. «Se dice de manera deliberadamente errónea que somos los únicos en los que el Claustro elige al rector y que no es democrático. Pero se elude que así es como lo hacen la inmensa mayoría de las universidades europeas», apostilla.

«El peor problema de la LOSU no es el sistema de elección a rector», apostilla Castro, para el que la ley «rebaja» la autonomía universitaria en este caso. Castro, que esta semana cumple dos años desde su toma de posesión --por tanto, alcanza el ecuador de su mandato, que es de cuatro años en total-- afirma que «la US, como corresponde, cumplirá las normas en los periodos que establezca la ley y se desarrollarán los procedimientos correspondientes», aludiendo así a la necesaria adaptación de los estatutos universitarios.

A renglón seguido, y preguntado sobre si las próximas elecciones a rector serán con sufragio universal, Castro afirma que «en este momento, no sé contestarle por dos razones obvias. Primero, porque la ley todavía pueden empeorarla más o incluso que finalmente no existiera. No sería la primera vez en este periodo político en el que hemos visto cosas tan sorprendentes», mencionando el efecto que las elecciones nacionales puedan tener en el tablero político, con derogaciones de leyes incluido.

«En segundo lugar, y al no saber cuándo será el pistoletazo de salida, cuando eso ocurra, el consejero de Universidad nos ha advertido de que está ya haciendo un trabajo previo para una nueva Ley Andaluza de Universidades» que «matizará determinadas cuestiones para que los estatutos de las universidades andaluzas sean apropiados». Sobre este particular, el rector de Sevilla afea que la LOSU «se ha hecho para los intereses de unos pocos, para que hagan de su capa un sayo. Pero no serán solo algunos. También Andalucía podrá hacer su sayo, espero».