Vox lleva al Parlamento iniciativas sobre la renovación de 12.000 sanitarios tras la "media verdad" de Moreno

Vox ha anunciado este jueves que presentará en el Parlamento una batería de iniciativas sobre el asunto de la renovación de los contratos de 12.000 sanitarios, tras la «media verdad» del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En un comunicado, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha explicado que quieren conocer, a través de estas iniciativas, «qué número de contratos se han renovado; con qué tipo de condiciones, y en qué poblaciones». Ha asegurado que el anuncio que Moreno hizo en diciembre sobre la renovación de esos profesionales de la sanidad pública andaluza ha quedado en «un parche» y en «una media verdad».

Gavira ha afeado al Gobierno andaluz que "nos vendieron a bombo y platillo que se

iban a renovar, con contratos de entre seis meses y un año, a 12.000 sanitarios

andaluces", cuando la información que nos hacen llegar diferentes colectivos es que

"las renovaciones temporales que se están produciendo van dirigidas a cubrir bajas y

jubilaciones del personal sanitario".

El portavoz parlamentario de Vox ha insistido en la «grave situación» del sistema

sanitario andaluz, motivada por "políticos cortoplacistas que solo miran de cuatro en

cuatro años".

En este sentido, Gavira ha explicado que «renovar no significa incrementar, sino que significa, como mínimo, quedarnos como estamos», por lo que los problemas de la

sanidad pública en Andalucía "no van a mejorar teniendo el mismo número de

personal sanitario«. »Si la situación no es buena, y los andaluces demandamos unas

mejoras en la atención sanitaria, con el mismo número profesionales la situación no

va a mejorar por mucho que nos lo venda con toda su propaganda mediática y política

Moreno", ha subrayado Gavira.

Asimismo, ha recordado cómo Moreno "llegó a asegurar la pasada

legislatura que en el SAS no había temporalidad«, cuando la realidad es que »muchos

de estos profesionales sanitarios están trabajando con contratos precarios".

Gavira ha indicado que, cuando tengan respuesta a esas iniciativas, podrán toda la información a «disposición de los medios de comunicación y de la opinión pública para que conozcan la realidad que se esconden tras ese nuevo parche puesto por Moreno a los graves problemas de la sanidad en Andalucía».