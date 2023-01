El PP solicita al Consell la documentación del viaje de Aitana Mas a Islandia

La portavoz adjunta del PP en Les Corts y vicesecretaria de Políticas Sociales del PPCV, Elena Bastidas, ha anunciado este jueves que han solicitado al Consell toda la información relativa al viaje que estos días ha realizado a Islandia la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, en el que ha estado acompañada de una directora general investigada en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la exconsellera Mónica Oltra.

Bastidas ha explicado en un comunicado que han pedido «relación detallada» de altos cargos y empleados públicos que han acompañado a Mas a su viaje y «copia íntegra de las facturas y demás documentos que soporten los gastos, por cualquier concepto, sufragados con cargo al presupuesto de la Generalitat» con motivo de este desplazamiento.

La portavoz adjunta del PP ha recordado que «mientras los impagos del Consell están ahogando los servicios sociales en la Comunitat Valenciana, la máxima responsable de la política social hace las maletas y se va a Islandia a costa de todos los valencianos».

«No son capaces de gestionar de manera eficaz las políticas para los más vulnerables en la Comunitat y se van a otros países a conocer otros modelos. Lo primero que debería hacer el Consell de Puig es poner trabajar y poner orden en el caos que asolan las políticas sociales», ha reprochado Bastidas.

Para la portavoz adjunta del PP, es «lamentable» que la máxima responsable de las políticas de menores de la Comunitat Valenciana «haya elegido la misma semana» en la que está previsto que acudan al juzgado a declarar más imputados en el caso de la actuación de la Conselleria por los abusos a la menor tutelada y la apertura de una investigación paralela en ese departamento.

«Lo mejor que sabe hacer este Consell es huir cuando les acechan los problemas y las malas noticias. Puig no está en la Comunitat Valenciana para no tener que ir a defender a los regantes en la manifestación de ayer de Madrid y Aitana Mas se va a Islandia para que no le pregunten por las declaraciones de los imputados en el caso de la menor tutelada abusada», ha zanjado.