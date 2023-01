La hasta ahora síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha dimitido de su cargo y ha anunciado entre lágrimas que dejará el acta de parlamentaria, con «mucha tristeza y con impotencia», por considerar que la refundación del partido no cambiará «nada».

«El Ciudadanos del lunes que viene no va a ser para nada diferente del de hace diez meses», ha señalado Merino en una comparecencia en Les Corts este jueves, donde ha anunciado que deja todos sus cargos políticos y se reincorporará la semana que viene a su puesto de técnica de Hacienda de la Agencia Tributaria.

Merino ha señalado que su preferencia a la hora de la refundación era que el partido «desapareciera» el tiempo y volviera a resurgir con «todo nuevo» como partido «liberal y europeísta». «A día de hoy gane la lista que gane que me expliquen la diferencia entre el lunes que viene y el de hace diez meses», ha manifestado.

Este mismo martes, Merino aseguró que se encontraba desanimada para presentarse a las primarias de su formación para ser candidata a la Generalitat ya que consideraba que «todo va a seguir igual» una vez termine el proceso de refundación del partido.

También ha criticado que no se ha tenido en cuenta al grupo de Ciudadanos en Les Corts en la toma de decisiones en el partido a nivel nacional: «Muchas veces he pensado que por ser la portavoz en Les Corts habría tenido cosas que aportar, y no se me ha tenido en cuenta».

Igualmente ha señalado que no tiene «ninguna oferta de nadie». «Lo hago plenamente convencida de por qué lo hago», ha señalado. Sí ha admitido que ha habido «conversaciones informales» con otros partidos, pero ha indicado que no ha habido nada más serio. No ha descartado volver en un futuro a la política, pero ha indicado que sí volverá a su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria.